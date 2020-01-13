Україна повністю перейшла на нові банківські рахунки: що зміниться для клієнтів

Українська банківська система з понеділка, 13 січня, повністю перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN (International Bank Account Number).

Таким чином, вже з цього дня фінустанови можуть приймати до виконання документи на переказ коштів тільки на рахунки, зазначені за новим стандартом. Про це повідомляє пресслужба Національного банку Україи.

При цьому вже з 5 серпня 2019 року всі нові рахунки стали відкривати тільки за стандартом IBAN, який складається з 29 букв і цифр. У цей набір символів входить код країни, контрольний розряд, номер рахунку та код банку.

29 символів йдуть у такій послідовності:

код країни (UA);

контрольний розряд (2 цифри);

код банку (6 цифр);

рахунок (довжина номера рахунку не фіксується, до 31 жовтня 2019 року він був від 5 до 14 символів, з 1 листопада — від 5 до 19 символів).

Українська банківська система з понеділка, 13 січня, повністю перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прокоментував наслідки введення банківського стандарту IBAN.

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