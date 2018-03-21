Україна потрапила в топ-3 найдешевших країн світу

Україна опинилася на третьому місці в списку найдешевших країн світу.

Такі результати на основі індексу вартості проживання Numbeo оприлюднила британська компанія MoveHub.

При цьому серед країн Європи Україна стала найбільш доступною.

movehub.com

При складанні рейтингу враховували майже 50 факторів. Зокрема це і вартість оренди житла, страв у недорогих ресторанах, абонементу в спортзал, проїзду на міському транспорті і комунальних послуг.

Новини Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст світу

Дешевше, ніж в Україні можна прожити тільки в Пакистані та Єгипті.

Серед лідерів найдешевших країн - Індія, Туніс, Косово і Грузія.

При цьому найдорожчими країнами визнані Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Багами.

movehub.com

Україна в рейтингу найдорожчих країн займає 113 місце.

movehub.com

Як повідомляв "Обозреватель", у минулому році Україна посіла 24 сходинку в рейтингу найдешевших країн для проживання.