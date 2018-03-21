Україна потрапила в топ-3 найдешевших країн світу

Україна опинилася на третьому місці в списку найдешевших країн світу.
Такі результати на основі індексу вартості проживання Numbeo оприлюднила британська компанія MoveHub.
При цьому серед країн Європи Україна стала найбільш доступною.
movehub.com
При складанні рейтингу враховували майже 50 факторів. Зокрема це і вартість оренди житла, страв у недорогих ресторанах, абонементу в спортзал, проїзду на міському транспорті і комунальних послуг.
Дешевше, ніж в Україні можна прожити тільки в Пакистані та Єгипті.
Серед лідерів найдешевших країн - Індія, Туніс, Косово і Грузія.
При цьому найдорожчими країнами визнані Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Багами.
movehub.com
Україна в рейтингу найдорожчих країн займає 113 місце.
movehub.com
Як повідомляв "Обозреватель", у минулому році Україна посіла 24 сходинку в рейтингу найдешевших країн для проживання.