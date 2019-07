Україна втрапила у гучний скандал через нову купюру в 1 тисячу грн: всі подробиці

Дизайнерів Національного банку України звинуватили у використанні піратського шрифту при створенні нової банкноти у тисячу гривень.

Про це повідомив дизайнер Богдан Гдаль із посиланням на офіційну відповідь творців шрифтів Adobe на своїй сторінці у Facebook. За його словами, скандал виник навколо шрифту у написі "Одна тисяча гривень" на звороті. Дизайнер зауважив, що існує невідповідність форм деяких букв шрифту офіційним – Bickham Script Pro 3.

Як пояснив Гдаль, Bickham Script був створений ще у 1997 році, згодом ліцензований компанією Adobe, а до 2016 року взагалі не було офіційної кириличної версії.

Зазначається, що якщо до цього хтось користувався цим кириличним шрифтом – "то це були тільки піратські видозміни, які автоматично вважаються краденими", адже ліцензія шрифту забороняє будь-яку модифікацію форм літер і їхнє перевидання.

Водночас дизайнер в інтернеті знайшов серію шрифтів під назвою Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, датовані ще 2005 роком. Вони були підписані ім'ям росіянки Олександри Гофман — з'ясувалося, що "у шрифтових колах вона досить відома як автор крадених версій шрифтів". Гофман підписувала їх своїм ім'ям і безкоштовно поширювала без дозволу авторів.

Гдаль зазначає, що при порівнянні можна побачити, що Нацбанк використовував саме крадений варіант, на який просто не може мати ліцензії. В Adobe підтвердили, що до 2016 року не було офіційної кириличної версії шрифту.

"До випуску шрифту Bickham Script Pro 3 у 2016 році не було жодного офіційного кириличної версії шрифту. Однак я якось зустрів піратський зразок у 2012 році на упаковці цукерок у російському супермаркеті в Німеччині", – розповів один із дизайнерів компанії.

Також в Adobe відповіли, що вимагатимуть у Національного банку України купити цей шрифт або відшкодувати збитки. Дизайнер сказав: "Я не можу це коментувати. Щоб усунути цю проблему, мають бути створені абсолютно нові друковані форми банкнот, ймовірно, їх не так просто зробити (я ніколи не друкував гроші сам, але можу собі уявити, що це не простий процес)".

"Збиток завдано – якщо у вас є контакти у Національному банку України, можливо, було б добре, щоб вони знали про проблему. Дякую", – додав дизайнер.

Також Гдаль повідомив, що Нацбанк використав цей самий шрифт у купюрах 20, 100, 500 і 1000 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 25 жовтня 2019 року веде в обіг купюру нового номіналу — 1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицевому боці нової банкноти у 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

