Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.
Про це йшлося в телефонній розмові Кулеби та Єппе Кофода у вівторок ввечері, повідомляє пресслужба МЗС України.
Кулеба також попросив донести це застереження до інших колег у країнах ЄС.
"Це маніпуляція, оскільки ЄС ввів санкції не через коронавірус, а через агресію Росії проти України. Відповідно, вони можуть бути пов'язані виключно з виконанням Росією своїх зобов'язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу й Криму", – підкреслив глава МЗС.
Кулеба застеріг ЄС не знімати санкції
У відповідь Єппе Кофод запевнив Кулебу, що розділяє саме такий підхід.
Міністр також обговорив із колегою допомогу українцям, які наразі через обмеження подорожей залишаються в Данії.
"Буду вдячний, якщо під час пандемії Данія не застосовуватиме санкції за прострочені документи для тих, хто зараз не може виїхати з країни. Зі свого боку Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", – сказав Кулеба.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили на тлі спалаху коронавірусу COVID-19 попросити про скасування санкцій.
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