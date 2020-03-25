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25 березня • оновлено в 09:59
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Україна попередила ЄС про провокації Росії через коронавірус

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

Про це йшлося в телефонній розмові Кулеби та Єппе Кофода у вівторок ввечері, повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба також попросив донести це застереження до інших колег у країнах ЄС.

"Це маніпуляція, оскільки ЄС ввів санкції не через коронавірус, а через агресію Росії проти України. Відповідно, вони можуть бути пов'язані виключно з виконанням Росією своїх зобов'язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу й Криму", – підкреслив глава МЗС.

Кулеба застеріг ЄС не знімати санкції

Кулеба застеріг ЄС не знімати санкції

У відповідь Єппе Кофод запевнив Кулебу, що розділяє саме такий підхід.

Міністр також обговорив із колегою допомогу українцям, які наразі через обмеження подорожей залишаються в Данії.

"Буду вдячний, якщо під час пандемії Данія не застосовуватиме санкції за прострочені документи для тих, хто зараз не може виїхати з країни. Зі свого боку Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", – сказав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили на тлі спалаху коронавірусу COVID-19 попросити про скасування санкцій.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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Белов Слава
Белов Слава
даже теперь у недоразвитой скотобазы на первом месте-боязнь снятия санкций с России...
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Livesey David
Livesey David
Проверьте Кулебу, только не на коронавирус, а на шизофрению.
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