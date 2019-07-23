Україна озвучила колосальні втрати портів Азова через агресію Росії

Українські морські порти на Азовському морі в зв'язку з агресією Росії з 2014 року недоотримали близько 6 млрд гривень доходу.

"За час агресії з боку Росії азовські порти втратили практично половину вантажів, а кількість суднозаходів зменшилася більше ніж удвічі", – повідомив керівник Адміністрації морських портів Райвис Вецкаганс в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У підсумку з 2014 року, за нашими підрахунками, порти недоотримали доходу на суму близько 6 млрд гривень. І тут не враховано збитки і додвитрати експортерів, пов'язані з простоєм і переорієнтацією вантажопотоків", – додав Вецкаганс.

За його словами, українські порти на Азові вимагають комплексної підтримки на державному та міжнародному рівні.

Вецкаганс зазначив, що завдяки такому об'єднанню зусиль у 2018 році вдалося зняти блокаду з портів "Маріуполь" і "Бердянськ".

"Зараз ми намагаємося максимально поліпшити ситуацію в портах Азова, допомогти їм залишатися конкурентними. Обсяг інвестицій АМПУ в порти "Маріуполь" і "Бердянськ" за 2018-2020 роки перевищить 1 млрд гривень", – повідомив керівник Адміністрації морських портів.

"Введення в експлуатацію цих об'єктів дасть змогу диверсифікувати номенклатуру вантажів, які перевалює порт, і відкрити нові можливості для бізнесу в цьому регіоні", – резюмував керівник АМП.

Українські морські порти на Азовському морі в зв'язку з агресією Росії з 2014 року недоотримали близько 6 млрд гривень доходу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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