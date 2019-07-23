Україна озвучила колосальні втрати портів Азова через агресію Росії

Українські морські порти на Азовському морі в зв'язку з агресією Росії з 2014 року недоотримали близько 6 млрд гривень доходу.
"За час агресії з боку Росії азовські порти втратили практично половину вантажів, а кількість суднозаходів зменшилася більше ніж удвічі", – повідомив керівник Адміністрації морських портів Райвис Вецкаганс в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"У підсумку з 2014 року, за нашими підрахунками, порти недоотримали доходу на суму близько 6 млрд гривень. І тут не враховано збитки і додвитрати експортерів, пов'язані з простоєм і переорієнтацією вантажопотоків", – додав Вецкаганс.
За його словами, українські порти на Азові вимагають комплексної підтримки на державному та міжнародному рівні.
Вецкаганс зазначив, що завдяки такому об'єднанню зусиль у 2018 році вдалося зняти блокаду з портів "Маріуполь" і "Бердянськ".
"Зараз ми намагаємося максимально поліпшити ситуацію в портах Азова, допомогти їм залишатися конкурентними. Обсяг інвестицій АМПУ в порти "Маріуполь" і "Бердянськ" за 2018-2020 роки перевищить 1 млрд гривень", – повідомив керівник Адміністрації морських портів.
"Введення в експлуатацію цих об'єктів дасть змогу диверсифікувати номенклатуру вантажів, які перевалює порт, і відкрити нові можливості для бізнесу в цьому регіоні", – резюмував керівник АМП.
Українські морські порти на Азовському морі в зв'язку з агресією Росії з 2014 року недоотримали близько 6 млрд гривень доходу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 членів їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків зазнали поранень.
Усі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня в Міжнародному трибуналі з морського права пройшли слухання щодо незаконного затримання Росією 24 українських моряків.
У МЗС України спрогнозували, що Росія виконає рішення Міжнародного морського трибуналу щодо захоплених у полон українських моряків, однак зробить це у властивій Кремлю манері.
25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити 24 полонених моряків.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".