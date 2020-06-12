Україна отримала 2,1 млрд траншу від МВФ: на які умови погодилася

Україна в п'ятницю, 12 червня, отримала перший транш Міжнародного валютного фонду в межах нової програми Stand-by у сумі 2,1 млрд доларів.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій у Twitter.

"Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів фонду? Відучора кошти надходили частинами в доларах, євро, єнах, фунтах і юанях – валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено", – написав Смолій.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від #МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено pic.twitter.com/6FG0HmZOBh — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Смолій зазначив, що кошти МВФ, які надійшли до держбюджету, допоможуть державі в подоланні наслідків пандемії коронавірусу, а також у забезпеченні макрофінансової стабільності.

"Одночасно отриманий перший транш разом з надходженням пов'язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до $ 28,7 млрд", – додав він.

11-го червня Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст нового меморандуму, укладеного з Україною за програмою Stand-by. OBOZREVATEL опублікував повний текст вимог до України.

Україна отримала перший транш МВФ у 2020 році

Головні умови: усе, що потрібно знати

Тарифи на газ зростуть восени

Одна з найбільш "чутливих" умов – Кабмін повинен відмовитися від ПСО (спеціальні зобов'язання, у межах яких встановлюють граничний тариф на газ). Тобто українці купуватимуть блакитне паливо за тими самими цінами, що й бізнес.

Зараз на біржах рекордно низькі ціни, і цілком можливо, що кубометр коштуватиме менш ніж 3 грн. Але вже восени, з початком опалювального сезону, попит на газ зросте у Європі, закінчиться карантин, подорожчає долар, і тариф різко зросте.

Скільки в результаті коштуватиме газ – сказати важко, однак якщо уряд виконає умову МВФ, то подорожчання не уникнути.

До вересня також повинні спростити процедуру зміни постачальника газу

Це також робиться для того, щоб порушити монополію на постачання блакитного палива населенню. Згодом такі нововведення повинні сприяти формуванню конкуренції.

Як це працюватиме, поки не відомо. Один із варіантів – збільшення пені за прострочення.

Умови для банківської системи посилять

До закону про банки повинні внести поправки, які стосуються вимог до капіталу. Це вже до літа зроблять для того, щоб посилити процедуру ліквідації заборгованості пов'язаних осіб. Відповідні нововведення мають внести і в закон про Фонд гарантування вкладів. Для державних банків повинні розробити програму погашення проблемних кредитів (ті, що не повертають). Такі нововведення планується затвердити вже в червні 2020-го.

"Нафтогазу" повернуть автономію

Ще одне важливе нововведення – наглядова рада НАК повинна отримати свої старі повноваження, вони зможуть призначати главу наглядової ради без будь-яких умов із боку Кабміну. Логіка МВФ: Кабмін не має впливати на держпідприємство, інакше це створює корупційні ризики.

Медицина, пенсії, антимонопольний комітет й податкова

У меморандумі Україна також бере на себе зобов'язання завершити реформу податкової та митної служб (вони з'явилися шляхом поділу ДФС, тепер повинні повністю сформувати територіальну структуру). Крім того, до кінця року необхідно створити інструменти для запуску другого рівня накопичувальної реформи (детальніше читайте тут ), а в медичній реформі потрібно зберегти принцип "гроші йдуть за пацієнтом" (тобто фінансувати медичні послуги, а не місця в лікарнях).

"Це ті речі, які Україна повинна робити хоч із МВФ, хоч без МВФ. Це нам потрібно, і це рух до кращого життя", – сказав глава Кабміну Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів переказали в Україну ще 10 червня.

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