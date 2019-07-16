Україна отримає мільйони доларів від Європи: куди підуть гроші

Нідерланди виділять для України 5 млн доларів у рамках Програми Організації Об'єднаних Націй по відновленню і будівництву миру.

Відповідні кошти будуть спрямовані на зміцнення безпеки і врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, йдеться на сайті ПРООН.

Проект під назвою "Посилення національної та місцевої спроможності для ефективного забезпечення безпеки, правосуддя та послуг з реінтеграції на постраждалих внаслідок конфлікту територіях України" має втілитися у життя за три роки – до середини 2022 року.

"Проект опиратиметься на роботу, проведену Програмою ООН із відновлення та розбудови миру в межах попередніх проектів для стабілізації та підвищення рівня громадської безпеки в цих областях", – відзначається в повідомленні.

Представники міжнародної організації заявили, що в рамках програми проводитиметься співпраця з місцевими інституціями, що відповідають за безпеку і добробут жителів сходу країни, розвиватиметься співпраця цих інституцій з місцевими громадами.

Крім того, будуть створюватися нові і поліпшуватися старі механізми для вирішення конфліктів і надаватися послуги з реінтеграції колишніх військовослужбовців.

"Маргіналізовані верстви населення найбільше страждають через неефективну й непрозору роботу правоохоронних органів і судів. Новий компонент Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки Нідерландів, має покращити громадську безпеку, доступ до правосуддя та забезпечення правопорядку і розв'язувати складні проблеми, спричинені затяжним збройним конфліктом на сході України", – резюмувала постійний представник ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.

Нідерланди виділять для України 5 млн доларів в рамках Програми Організації Об'єднаних Націй

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп підписав закон, згідно з яким Україна отримає понад 620 млн доларів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!