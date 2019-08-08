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Україна отримає $10 млрд: НБУ розкрив деталі нової допомоги від МВФ

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Національний банк України прогнозує, що обсяг нової програми макроекономічного фінансування з Міжнародним валютним фондом складе 10 мільярдів доларів.

Нова програма буде у форматі EFF (Extended Fund Facility), повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає Hromadske.

За його словами, термін дії нової програми становитиме 4 роки. Наразі в Україні діє програма stand-by.

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"Зазвичай програма EFF триває 2,5-4 роки. Ми використовуємо ці параметри у макроекономічних прогнозах Нацбанку. Розмір програми залежатиме від її тривалості. Ми вважаємо, що це буде 5-10 мільярдів доларів", – повідомив Сологуб.

Національний банк прогнозує, що перший транш МВФ у межах EFF має надійти до України до кінця 2019 року. Його розмір складе 2 мільярди доларів.

Сологуб додав, що надалі НБУ очікує надходження траншів по 2 мільярди доларів щороку.

Регулятор очікує, що термін дії програми становитиме 4 роки

Регулятор очікує, що термін дії програми становитиме 4 роки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у липні 2019 року Україна почне готувати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
кто ж вам даст то? )))))))))
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Поберушки, бля))) Обосроз! Это только у вас может быть))): Заголовок статьи:"Украина получит $10 млрд...." Начало статьи:"Национальный банк Украины прогнозирует, что объем новой программы макроэкономического финансирования с Международным валютным фондом составит 10 миллиардов долларов..." Дэбыля, бля)))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вау! Опять #весьмирснами помогает прыгунам. За что на этот раз? Пожалуй наконец-то пришло время делиться землицей?
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