Україна прирівняла електронний паспорт до звичайного: усі деталі нововведення

В Україна громадянам дозволили замість звичайного паспорта показувати його електронні аналоги у додатку "Дія". Зокрема, на пошті, у банках, а також під час придбання алкогольних напоїв і цигарок.

Рішення про це було ухвалено на засіданні уряду у середу, 16 вересня, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко (фракція "Європейска солідарність") у своєму Telegram-каналі.

Замість звичайного паспорта можна пред'являти:

е-паспорт;

е-паспорт для виїзду за кордон.

Також дозволяється використовувати електронну версію ідентифікаційного коду замість його паперового аналога.

У яких випадках можна показувати електронні варіанти:

надання послуг поштового зв’язку;

проведення банківських операцій;

підтвердження віку під час придбання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;

надання послуг з медичного обслуговування;

надання готельних послуг;

надання телекомунікаційних послуг;

пред’явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;

надання адміністративних послуг;

повернення сплачених за товар коштів.

Крім того, передбачена можливість перевірки дійсності таких документів без передачі електронної копії.

"Експериментальний проект запускають у зв’язку з тим, що громадяни вже масово стикаються з неможливістю використання додатку Дія в частині торгових мереж, банків, поштових відділень", – пояснив Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат в 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку. У деяких вони досягають понад мільйон гривень на місяць.