Україна обмежить до нуля імпорт електроенергії з Росії та Білорусі: названі терміни

Національна енергетична компанія "Укренерго" обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на період карантину через коронавірус COVID-19 та протягом 30 днів з дня його скасування.

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Про це повідомила пресслужба компанії на своєму сайті. Про анулювання результатів річного аукціону, на якому було розподілено пропускну спроможність на рік, та відшкодування обмежених прав сповістять додатково.

"Укренерго" на виконання рішення НКРЕКП, постанови №766 від 8 квітня 2020 року, вживає заходів щодо обмеження імпорту з країн, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь) на період дії карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни", – йдеться у повідомленні.

Україна обмежить до нуля імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Ілюстрація НЕК "Укренерго"

Так, у частині міждержавних перетинів між Україною та Росією, Білоруссю будуть здійснені такі заходи:

обмежено до 0 МВт доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватися на місячному аукціоні на травень 2020 року;

обмежено до 0 МВт доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватися на добових аукціонах в період з 9 квітня по 24 травня 2020 року;

зменшено в повному обсязі розподілену пропускну спроможність міждержавного перетину з Росією та Білоруссю з 9 квітня по 24 травня 2020 року.

Пресслужба компанії також відзначила, що зменшення розподіленої пропускної спроможності буде здійснено відповідно до законодавства та угод про паралельну роботу з Білоруссю і Росією, які дозволяють коригувати графіки імпорту-експорту попередньо – за два дні до здійснення відповідних операцій. Тобто обмеження імпорту відбудеться з 10 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат, член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк раніше вже заявляв, що імпорт струму з Росії та Білорусі має бути негайно повністю зупинений, Верховна Рада повинна ухвалити відповідний законопроєкт.

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