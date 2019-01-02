Україна на 25% скоротила імпорт газу в 2018 році

Україна в 2018 році скоротила імпорт природного газу до 10,6 млрд куб. м.

Згідно з даними "Укртрансгазу", це на 24,6% або 3,4 млрд куб. м менше порівняно з показниками 2017 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, з боку Словаччини за минулий рік надійшло 6,5 млрд куб. м газу (-34,8%), Угорщини – 3,4 млрд куб. м (+21,4%), Польщі – 0,7 млрд куб. м (-47,1%).

У грудні 2018 року імпорт склав 477,6 млн куб. м газу, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2017 року (954,9 млн куб. м).

При цьому Україна вже більше трьох років не імпортує природний газ за контрактом з російським монополістом "Газпромом", закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обсяги транзиту російського газу через територію України за результатами 9 місяців 2018 року знизилися на 7% і склали 65,4 млрд куб м.

Одним з головних чинників зменшення обсягів транзиту української ГТС є збільшення обсягів транзиту російського газу в Європу по трубопроводу Nord Stream – OPAL.