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Україна може отримати мільярди доларів завдяки США: куди підуть гроші

8.4тЧитати матеріал російською

Сполучені Штати можуть надати НАК "Нафтогаз України" гарантію для розміщення євробондів.

"Для проходження зими в цьому році, з урахуванням всіх можливих ризиків, "Нафтогазу" необхідно заповнити газом свої підземні сховища на 2 млрд доларів", – повідомив міністр енергетики США Рік Перрі, передає LIGA.net.

Водночас голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що компанія планує залучити гроші за рахунок випуску євробондів.

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Так, НАК має намір створити запас газу в підземних сховищах обсягом 20 млрд кубів, погасити частину фінансової заборгованості і проінвестувати збільшення видобутку газу.

"Це одне з можливих рішень. Але можуть бути й інші фінансові джерела. Є різні способи фінансування купівлі газу", – відповів Перрі на запитання, чи можуть США надати гарантії "Нафтогазу" для випуску єврооблігацій.

Вашингтон заговорив про можливість надати гарантію для розміщення євробондів

Вашингтон заговорив про можливість надати гарантію для розміщення євробондів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський і глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв обговорили з делегацією США на чолі з міністром енергетики Ріком Пері співпрацю країн в енергетичній сфері.

Зокрема, на зустрічі піднімалися питання видобутку газу і збереження транзитного потенціалу. Сторони також обговорили підготовку України до проходження наступного опалювального сезону, фінансування і накопичення достатніх запасів газу в підземних сховищах.

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Особа
Рік Перрі
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Так, никому странным не показалось, что в статье так радостно описано про желание Америки проспонсировать Украину, и ни пол словечка о том, чего они хотят в замен. Или кто-то верит, что америкосы расстанутся с деньгами по доброте душевной? Ага, аж пять раз. Особенно, когда у них самих напряжение в бизнесе сланцевого газа, и когда никак не удается втюхать Европе свой сжжиенный газ.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Хозяева помогут нерабам ещё глубже влезть в долговую кабалу.
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Питон Каа
Питон Каа
И куда пойдут эти 2 миллиарда долларов? Неужели Газпрому? Спасибо, бандерлоги.
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