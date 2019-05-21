Україна може отримати мільярди доларів завдяки США: куди підуть гроші

Сполучені Штати можуть надати НАК "Нафтогаз України" гарантію для розміщення євробондів.

"Для проходження зими в цьому році, з урахуванням всіх можливих ризиків, "Нафтогазу" необхідно заповнити газом свої підземні сховища на 2 млрд доларів", – повідомив міністр енергетики США Рік Перрі, передає LIGA.net.

Водночас голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що компанія планує залучити гроші за рахунок випуску євробондів.

Так, НАК має намір створити запас газу в підземних сховищах обсягом 20 млрд кубів, погасити частину фінансової заборгованості і проінвестувати збільшення видобутку газу.

"Це одне з можливих рішень. Але можуть бути й інші фінансові джерела. Є різні способи фінансування купівлі газу", – відповів Перрі на запитання, чи можуть США надати гарантії "Нафтогазу" для випуску єврооблігацій.

Вашингтон заговорив про можливість надати гарантію для розміщення євробондів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський і глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв обговорили з делегацією США на чолі з міністром енергетики Ріком Пері співпрацю країн в енергетичній сфері.

Зокрема, на зустрічі піднімалися питання видобутку газу і збереження транзитного потенціалу. Сторони також обговорили підготовку України до проходження наступного опалювального сезону, фінансування і накопичення достатніх запасів газу в підземних сховищах.

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