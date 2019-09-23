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23 вересня • оновлено в 12:24
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"Україна керує усім світом": Царьов поділився "одкровеннями" про переговори з Росією щодо газу

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Екс-нардеп від Партії Регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов повідомив, що Україна викручує руки Росії у переговорах щодо транзиту газу в Європу. Відповідну заяву висміяв український журналіст Роман Цимбалюк.

"Українці розуміють, що їх позиція сильна і викручують руки. Вони кажуть, що готові підписати річний контракт на поставку газу, але просять заплатити 16 млрд доларів... Як з цим впорається "Газпром" мені сказати складно", – заявив Царьов у ролику, опублікованому на YouTube-каналі Цимбалюка.

"Як? Для початку погасити борги перед Україною. Це перший крок, щоб почати взаємовигідний діалог" – коментує слова Царьова журналіст.

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Після цього екс-нардеп від Партії Регіонів звернув свою увагу на майбутню зустріч президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, Трамп дуже сильно залежить від Зеленського через "справи Байдена та інших демократів".

Крім того, Царьов визнав, що і російський газовий монополіст залежить від поставок через Україну.

"Газпром" дуже сильно залежить від поставок газу через Україну. Україна зараз стала таким місцем, яке мало не керує усім світом", – зазначив він.

Після цього Цимбалюк висміяв Царьова, заявивши, що прихильник "русского міра" вже шкодує, що обрав сторону агресора, оскільки Україна стала центром світу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Особи
Олег Царьов Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
газ
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Мир Миру
Мир Миру
Якщо Путін думає так, як Царьов, то весільний коровай майже весь дістався нареченій :-)))
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