"Україна керує усім світом": Царьов поділився "одкровеннями" про переговори з Росією щодо газу

Екс-нардеп від Партії Регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов повідомив, що Україна викручує руки Росії у переговорах щодо транзиту газу в Європу. Відповідну заяву висміяв український журналіст Роман Цимбалюк.

"Українці розуміють, що їх позиція сильна і викручують руки. Вони кажуть, що готові підписати річний контракт на поставку газу, але просять заплатити 16 млрд доларів... Як з цим впорається "Газпром" мені сказати складно", – заявив Царьов у ролику, опублікованому на YouTube-каналі Цимбалюка.

"Як? Для початку погасити борги перед Україною. Це перший крок, щоб почати взаємовигідний діалог" – коментує слова Царьова журналіст.

Після цього екс-нардеп від Партії Регіонів звернув свою увагу на майбутню зустріч президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, Трамп дуже сильно залежить від Зеленського через "справи Байдена та інших демократів".

Крім того, Царьов визнав, що і російський газовий монополіст залежить від поставок через Україну.

"Газпром" дуже сильно залежить від поставок газу через Україну. Україна зараз стала таким місцем, яке мало не керує усім світом", – зазначив він.

Після цього Цимбалюк висміяв Царьова, заявивши, що прихильник "русского міра" вже шкодує, що обрав сторону агресора, оскільки Україна стала центром світу.

Прихильник "русского міра" поскаржився, що Київ викручує руки Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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