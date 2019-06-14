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Україна і Японія підписали договір про співпрацю у фінансовій сфері

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Україна і Японія уклали угоду про співпрацю з обміну фінансовою інформацією, а також у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, документ підписали голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський та генеральний директор Центру фінансової розвідки Національної комісії з питань безпеки Японії Хіроюкі Фуджимура.

Сторони закріпили загальний інтерес щодо своєчасного обміну інформацією та відомостями для оперативного й неупередженого розгляду фінансової інформації стосовно протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму.

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Підписана важлива угода

Підписана важлива угода

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Крім того, сторони домовилися про розроблення єдиних загальних підходів, рекомендацій у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014-2019 роках Державна служба фінансового моніторингу України заморозила 1,5 млрд доларів злочинних коштів, пов'язаних із колишніми високопоставленими чиновниками, а також успішно провела Національну оцінку ризиків.

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Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А модераторы обоза ,оказываются ссыкло )))
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