НАК "Нафтогаз України" заявив про готовність розглянути варіант виплати російським "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням арбітражу у вигляді поставок газу на цю суму.

"Ми готові конструктивно розглядати пропозиції "Газпрому" щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу і відповідної мирової угоди. На сьогодні за остаточним та обов'язковим для виконання рішенням Стокгольмського арбітражу, який визначений у нашому контракті з "Газпромом" як механізм вирішення суперечок, "Газпром" має сплатити Нафтогазу приблизно 3 мільярди доларів", – повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

"Нас влаштовують гроші, але якщо "Газпром" хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію. Додам, що в арбітражах ми переважно захищаємося від позовів "Газпрому", і навіть коли ми подаємо позови з нашого боку, то це позови про компенсацію збитків від дій "Газпрому", зокрема через невиконання контрактних зобов'язань", – наголосив він.

При цьому виконавчий директор "Нафтогазу" наголосив, що регулювання попередніх та нових суперечок, відкликання скарги до антимонопольного органу Євросоюзу на порушення з боку "Газпрому", а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на Росію, не має бути передумовою для відмови від продовження транзиту.

За його словами, новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від "Нафтогазу" оператором, і такий контракт має бути справедливими і збалансованим сам по собі.

"Нафтогаз" висловив впевненість, що завдяки ефективній спільній роботі парламенту, уряду, регулятора, НАК та оператора газотранспортної системи впровадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком.

Тому "Газпром" наразі має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами.

"Ми ще раз зауважили, що "Нафтогаз" погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович. Додам, що у нас немає жодного сумніву, що цей варіант відповідає як європейським правилам, так і легітимним інтересам української та російської сторони", – резюмував Вітренко.

НАК "Нафтогаз України" заявив про готовність розглянути варіант виплати російським "Газпромом" 3 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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