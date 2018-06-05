Україна через держборг скоротила міжнародні резерви

Міжнародні резерви України в травні скоротилися на 1,6% і склали 18,12 млрд доларів.

Скорочення золотовалютних резервів обумовлено здійсненням платежів за державним боргом, йдеться на сайті Національного банку.

Зокрема, на користь Міжнародного валютного фонду було сплачено 455,1 млн доларів.

Ще 214,4 млн доларів Україна перерахувала на обслуговування і погашення державного боргу в інвалюті, в тому числі 126,2 млн доларів за облігаціями внутрішньої державної позики і 18,5 млн доларів за суверенними єврооблігаціями.

Основним джерелом поповнення резервів в травні була купівля валюти на міжбанківському ринку.

У НБУ відзначають, що стабільному надходженню валюти сприяли високі ціни на товари українського експорту (метали, руда та зернові) на зовнішніх ринках, а також збільшення пропозиції з боку банків, яким регулятор розширив можливості проводити власні операції з інвалютою на міжбанку.

За підсумками травня Нацбанк викупив на міжбанківському ринку 181,2 млн для забезпечення макрофінансової стабільності. Всі операції з купівлі здійснювалися у формі інтервенцій за кращим курсом.

Також в резерви надійшло 272,3 млн доларів і 64,6 млн євро від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

На обсяг резервів вплинула також переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 162,3 млн доларів.

В НБУ підкреслюють, що обсяг міжнародних резервів є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і регулятора.

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