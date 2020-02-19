Україна боротиметься з шахрайськими схемами при сплаті ПДВ: Верланов розповів про механізм

В Україні з’явився новий механізм для боротьби з мінімізаційними схемами під час сплати податку на додану вартість, а саме постанова № 1165.

Як повідомив у Facebook голова Державної податкової служби Сергій Верланов, документ дозволяє автоматично, на основі чітких критеріїв, визначити тих, хто намагається ухилятися від сплати податків. При цьому, постанова надає більше можливостей платникам податків для захисту своїх прав.

Верланов зазначив, що постанова з'явилася завдяки спільній роботі Кабміну, Мінфіну та ДПС і буде досконалішою за попередню версію "як у правовій площині, так і в функціональній".

Сергій Верланов Укрінформ

"Система моніторингу ризиків при реєстрації податкових накладних вже довела свою ефективність, упередивши багатомільярдні оборудки з ПДВ і забезпечила ритмічне відшкодування експортерам. У бюджеті залишились десятки мільярдів гривень, які могли б опинитись у кишенях шахраїв", – наголосив очільник ДПС.

"Крім того, її наявність покращує податкову поведінку інших платників податків, які знають, що сумнівні операції з махінаторами – це шлях до блокування накладних", – додав Верланов.

Він також наголосив, що робота у напрямі забезпечення комплексної та найбільш ефективної боротьби з шахрайськими схемами триває. Для цього ДПС співпрацює з СБУ, ДБР, ДФС та іншими правоохоронними органами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верланов повідомив про результати відшкодування ПДВ у 2019 році. Платникам податків відшкодували 151,9 млрд грн ПДВ.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!