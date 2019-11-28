Німеччина, підтримуючи російський газопровід "Північний потік-2", сприяє економічному удушенню України.

"Йдеться не про те, що відніме роль головного транзитера, а про те, що транзиту через територію України не буде взагалі", – повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Із запуском "Північного потоку-2" можна очікувати, що транзиту через територію України не буде. І Німеччина має розуміти, що вона таким чином сприяє економічному удушенню України", – додав представник національної акціонерної компанії.

За його словами, доходи від транзиту є дуже суттєвими для української економіки, а весь український і східно-європейський газовий ринок був сформований на очікуваннях того, що газ буде йти зі сходу на захід.

"А такі радикальні зміни – тепер газ має іти із заходу на схід, на схід України принаймні – це загроза стабільності поставок у регіоні. І Німеччина як один із лідерів Європейського Союзу повинна це усвідомлювати", – резюмував Вітренко.

Німеччина, підтримуючи російський газопровід "Північний потік-2", сприяє економічному удушенню України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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