Німеччина, підтримуючи російський газопровід "Північний потік-2", сприяє економічному удушенню України.
"Йдеться не про те, що відніме роль головного транзитера, а про те, що транзиту через територію України не буде взагалі", – повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Із запуском "Північного потоку-2" можна очікувати, що транзиту через територію України не буде. І Німеччина має розуміти, що вона таким чином сприяє економічному удушенню України", – додав представник національної акціонерної компанії.
За його словами, доходи від транзиту є дуже суттєвими для української економіки, а весь український і східно-європейський газовий ринок був сформований на очікуваннях того, що газ буде йти зі сходу на захід.
"А такі радикальні зміни – тепер газ має іти із заходу на схід, на схід України принаймні – це загроза стабільності поставок у регіоні. І Німеччина як один із лідерів Європейського Союзу повинна це усвідомлювати", – резюмував Вітренко.
Німеччина, підтримуючи російський газопровід "Північний потік-2", сприяє економічному удушенню України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладання контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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