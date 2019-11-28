Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:32
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Удушення України": "Нафтогаз" накинувся з критикою на Німеччину через газопровід Путіна

6.1т
Читати матеріал російською

Німеччина, підтримуючи російський газопровід "Північний потік-2", сприяє економічному удушенню України.

"Йдеться не про те, що відніме роль головного транзитера, а про те, що транзиту через територію України не буде взагалі", – повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Із запуском "Північного потоку-2" можна очікувати, що транзиту через територію України не буде. І Німеччина має розуміти, що вона таким чином сприяє економічному удушенню України", – додав представник національної акціонерної компанії.

Новини
Росія висунула Україні новий ультиматум щодо газу: у Медведєва озвучили деталі

За його словами, доходи від транзиту є дуже суттєвими для української економіки, а весь український і східно-європейський газовий ринок був сформований на очікуваннях того, що газ буде йти зі сходу на захід.

"А такі радикальні зміни – тепер газ має іти із заходу на схід, на схід України принаймні – це загроза стабільності поставок у регіоні. І Німеччина як один із лідерів Європейського Союзу повинна це усвідомлювати", – резюмував Вітренко.

Німеччина, підтримуючи російський газопровід "Північний потік-2", сприяє економічному удушенню України

Німеччина, підтримуючи російський газопровід "Північний потік-2", сприяє економічному удушенню України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" транзит газу
Поділитися у Facebook
19
Коментарі
6
59
Смішно
13
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kojevnikov Viktor
Kojevnikov Viktor
Когда украина отказалась от поставок российского газа логика нарушила контракт .столкгольмский суд отказал газпрому в иске против нафтогаза .когда нафтогаз подал против газпрома иск о недопоставке газа из за того что европейский потребитель уменьшил расход газа и украина не купив газ у россии заполняла неиспользованным газом это не было рассмотрено столкгольмским судом эта предвзятость никому не понравится и правильно газпром предлагает отказался от исков и тогда будет подписан контракт и украинская труба будет работать выбор в руках негодяев
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Чистый укротупизм и тупая политизированная демагогия.Коммерческие партнёры из страны поставщика (Газпром из России) и покупателя (фирмы западной Европы из Германии,Австрии,Франции и .т.д.)вольны выбирать способы и маршруты транспортировки( энергоносителей(в том числе и транзита газа )по своему усмотрению,если это не противоречит ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ России и ЕС..Северный поток-2 действующему законодательству ЕС и стран,чьи фирмы участвуют в проекте(в том числе законодательству России), не противоречит.С какого бантика коммерческие фирмы России и ЕС должны руководствоваться "интересами Украины",не входящей ни в ЕС,ни в какое-либо экономическое объединение с Россией,связанное с вопросами поставки энергоносителей,совершенно не понятно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
так подписывайте контракты на поставку и транзит газа, в чем проблема?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги