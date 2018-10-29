Удар у спину для України: Німеччина зважилася на чергову підлість із "Північним потоком-2"

Німеччина видала підсумковий дозвіл на будівництво газопроводу "Ойгалл", який стане сухопутним відведенням від російського "Північного потоку-2".
Як повідомляє ФАН, після отримання дозволу будівництво російського газопроводу активно продовжується і набирає обертів.
Зазначається, що спеціально для "Північного потоку-2" проклали газопроводи "Опал" і "Нел", а для другої черги зроблять "Ойгалл".
"Найцікавіше, на що звертають увагу експерти, це те, куди веде труба, тобто хто є кінцевим споживачем", — повідомляє видання.
Як писав OBOZREVATEL, проект "Північний потік-2" передбачає прокладання двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік — від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі його не видала.
25 липня у Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва.
Раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.
Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.
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