МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Удар у спину для України: Німеччина зважилася на чергову підлість із "Північним потоком-2"

6.6тЧитати матеріал російською

Німеччина видала підсумковий дозвіл на будівництво газопроводу "Ойгалл", який стане сухопутним відведенням від російського "Північного потоку-2".

Як повідомляє ФАН, після отримання дозволу будівництво російського газопроводу активно продовжується і набирає обертів.

Зазначається, що спеціально для "Північного потоку-2" проклали газопроводи "Опал" і "Нел", а для другої черги зроблять "Ойгалл".

Новини
"Відмовтеся!" Дуда виступив із потужною заявою щодо "Північному потоку-2"

"Найцікавіше, на що звертають увагу експерти, це те, куди веде труба, тобто хто є кінцевим споживачем", — повідомляє видання.

Як писав OBOZREVATEL, проект "Північний потік-2" передбачає прокладання двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік — від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі його не видала.

25 липня у Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва.

Раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Північний потік - 2
Місце
Німеччина
Об'єкти
РосіяПівнічний потік - 2
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
14
15
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ну допустим не нож и пониже чем в спину, однако же Украина не хочет иметь ничего общего с "агрессором", не так ли? вот Германия и способствует заданному курсу!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Це не новина. Бабло перемагає європейські цінності. Шредеризм в усій красі. Не здивуюся, якщо комсомолка Меркель теж ввійде в керівництво газопроводу після відставки. Великий плюс в тому, що Україна все далі від "мишебратів".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А разве кто-то думал что иначе будет? уже не первый год вам все говорят что СП-2 будет построен и функционировать, все уже давно устали от вашего шантажа.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги