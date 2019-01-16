Удар по газопроводу Путіна: у ЄС масово повстали проти "Північного потоку-2"

У Європейському Союзі 13 країн підтримали ініціативу Румунії про прискорення роботи в напрямку змін законодавства, які ускладнили будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

"13 країн підтримали текст, визнали, що це правильний напрямок, і висловилися за прискорення роботи", — повідомляє Polskie Radio з посиланням на дипломатичні джерела у ЄС.

Зокрема пропозиція Румунії полягає у введенні зобов'язання погоджувати створення нових газопроводів, що з'єднують країни ЄС із іншими державами-членами.

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Всі газові маршрути, а також їхні морські частини на території Європейського Союзу повинні підкорятися суворим правилам. Також пропонується норма: якщо країна-учасниця ЄС хоче укласти контракт із країною, яка не входить до Євросоюзу, спочатку свою згоду на це має дати Європейська комісія.

Брюссель повинен перевірити, чи відповідає "Північний потік-2" законодавству ЄС, чи немає ризику негативного впливу на внутрішній газовий ринок і чи не відіб'ється це негативно на безпеці поставок або конкуренції.

Поправки до газової директиви напередодні обговорили у Брюсселі експерти 28 країн. До цього часу дії проти російського проекту блокували Австрія і Болгарія, які головували в Раді Євросоюзу. Також зміни в нормативних актах не підтримують Німеччина, Нідерланди, Бельгія.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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