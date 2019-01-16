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Удар по газопроводу Путіна: у ЄС масово повстали проти "Північного потоку-2"

2.5тЧитати матеріал російською

У Європейському Союзі 13 країн підтримали ініціативу Румунії про прискорення роботи в напрямку змін законодавства, які ускладнили будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

"13 країн підтримали текст, визнали, що це правильний напрямок, і висловилися за прискорення роботи", — повідомляє Polskie Radio з посиланням на дипломатичні джерела у ЄС.

Зокрема пропозиція Румунії полягає у введенні зобов'язання погоджувати створення нових газопроводів, що з'єднують країни ЄС із іншими державами-членами.

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Всі газові маршрути, а також їхні морські частини на території Європейського Союзу повинні підкорятися суворим правилам. Також пропонується норма: якщо країна-учасниця ЄС хоче укласти контракт із країною, яка не входить до Євросоюзу, спочатку свою згоду на це має дати Європейська комісія.

Брюссель повинен перевірити, чи відповідає "Північний потік-2" законодавству ЄС, чи немає ризику негативного впливу на внутрішній газовий ринок і чи не відіб'ється це негативно на безпеці поставок або конкуренції.

Поправки до газової директиви напередодні обговорили у Брюсселі експерти 28 країн. До цього часу дії проти російського проекту блокували Австрія і Болгарія, які головували в Раді Євросоюзу. Також зміни в нормативних актах не підтримують Німеччина, Нідерланди, Бельгія.

Удар по газопроводу Путіна: у ЄС масово повстали проти "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Удар по газопроводу Путіна: у ЄС масово повстали проти "Північного потоку-2"

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Для сидящих на дотациях стран «Новой Европы» приближается «час икс». С 2020 года, после выхода Великобритании из Евросоюза и принятия нового семилетнего бюджета ЕС, финансирование Восточной Европы из еврофондов будет радикально урезано или вовсе упразднено. Вопреки заверениям официальных пропагандистов в том, что дотации из фондов ЕС не оказывают существенного влияния на местную экономику, по мере приближения роковой даты в руководстве стран — получателей денежного довольствия нарастают панические настроения. Прибалтийские и прочие восточноевропейские иждивенцы начинают объединяться, требуя, чтобы «Старая Европа» не снимала их с пайка.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Garmonov Aleksandr, ватник, сам придумал, сам скопипастил, сам посмеялся?..иди дрочни на свой высер. вообще ни о чем.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сообщает Польское Радио....
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют".
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