Uber звільнить кожного третього співробітника: що трапилося

Американська компанія Uber Technologies Inc. скоротить третину свого відділу маркетингу в усьому світі.

Таким чином головний виконавчий директор Дара Хосровшахі прагне вирішити проблеми, пов'язані з уповільненням бізнесу, повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні існує загальне відчуття, що, хоча ми швидко росли, ми сповільнилися. Це відбувається природним чином в міру того, як компанії стають більше. Але цю проблему ми повинні вирішити, і швидко", – зазначив Хосровшахі.

За попередніми даними, під звільнення потраплять близько 400 співробітників Uber.

"Багато з наших команд занадто великі, що створює дублюючу роботу, сприяє прийняттю неясних рішень і може привести до посередніх результатів", – резюмував головний виконавчий директор компанії.

Головний виконавчий директор Дара Хосровшахі прагне вирішити проблеми, пов'язані з уповільненням бізнесу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сервіс для виклику таксі Uber повідомив зареєстрованим в системі водіям, що відмовляється від послуг "'євроблях" в Україні.

Зокрема, з 9 травня компанія припинила приймати нових водіїв із автомобілями на іноземній реєстрації.

Крім того, в разі поновлення документів автомобілів на єврореєстрації (наприклад, страхового поліса) – Uber їх відхиляє.

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