У Зеленського заявили про запуск "паспорта у смартфоні"

В Україні на початку 2020 року почнуть впроваджувати паспорта в електронному форматі.

Це завдання стоїть в планах Міністерства цифрової інформації на наступний рік. Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, через рік українці зможуть пересуватися по країні без оригіналу документа, маючи цифровий паспорт у програмі "Дія".

"У додатку ми плануємо на першому етапі оцифровувати всі документи. Починаючи від прав, техпаспорта, та ще й такий спойлер дам – паспорта громадянина. Ми хочемо змінити образ мислення наших людей. Ми хочемо зробити так, щоб через рік всі не думали про пластик, а могли спокійно пересуватися по країні, маючи просто смартфон", – сказав Федоров.

В Україні з'явиться "паспорт в смартфоні"

Також віце-прем'єр-міністр зазначив, що на початку наступного року вже запустять паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати послуги за існуючим паспортом у смартфоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині грудня в Україні представлять цифрові водійські права і техпаспорт автомобіля. Інновація буде доступна в мобільному додатку "Дія".

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