У Зеленського вирішили, як каратимуть за незаконне збагачення

До Верховної Ради надійшов законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення.

Проект закону №10358 передбачає внесення до Кримінального кодексу України положень, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його доходи, повідомляє УНН.

Документом пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів таких осіб.

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Також передбачається введення у Цивільному кодексі окремої підстави припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, і межу вартості таких активів (вартість, яка у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Також законопроект Зеленського ініціює звільнення зазначених осіб із займаних посад.

Розгляд справ про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення у дохід держави віднесуть до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

Право на звернення до суду з відповідним позовом пропонується надати Національному антикорупційному бюро за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Заступник голови адміністрації президента Руслан Рябошапка наголосив, що документ передбачає не лише кримінальну відповідальність, а й стягнення на користь держави неправомірних активів. Також пропонується карати за хабарництво санкцією у 12 років позбавлення волі

"ГПУ звертається до суду, щоб стягнути активи. Кримінальна відповідальність наступає, якщо розмір збагачення є значним — 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів (380 тисяч гривень). Для чого збільшили? Щоб антикорупційні органи не розслідували дрібні справи", — повідомив Рябошапка журналістам під час брифінгу у АП.

Він наголосив, що розгляд справ щодо незаконного збагачення відбуватиметься за цивільною процедурою.

"НАБУ готує позов, порівнюючи доходи і активи чиновників, потім подає його до Вищого антикорупційного суду. Прокурор має пояснити, чому активи є необґрунтованими і який зв'язок з особою, проти якої позов. Відповідач має прояснити законність. Рішення ухвалюється на основі балансу доказів", — заявив Рябошапка.

Заступник голови адміністрації президента також наголосив, що законопроект команди Зеленського не має нічого спільного з тим законом, який скасував Конституційний суд.

"Він не має нічого спільного з тим законом. Редакцію ми намагалися зробити максимально простою і зрозумілою. Не потрібно доводити законність набуття активів якимись доказами. Цієї норми зараз нема. Тому не можна говорити, що ця норма, яка закладена у проект, порушує презумпцію невинуватості, оскільки рішення КС базувалося на тому, що є теза про докази у диспозиції статті у Кримінальному кодексі, то відповідно не зрозуміло, хто ці докази має надати. Тож суд може вимагати у сторони захисту ці докази на підтвердження своєї правоти. Наразі такої конструкції законодавчої немає і немає підстав говорити про проблеми із презумпцією невинуватості", — наголосив Рябошапка.

За його словами, в четвер відповідний законопроект буде включено до порядку денного.

До Ради надійшов законопроект Зеленського про незаконне збагачення

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Як повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель, проект також передбачає цивільну конфіскацію корупційних активів чиновників.

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