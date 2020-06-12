Найближчими тижнями планується завершення ремонту автодоріг, які ведуть до курортів на Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляється на сайті глави держави. Ремонти тривають в рамках проектів "Велике будівництво" і "Мандруй Україною".

У Зеленського сказали, коли закінчать ремонт доріг на курорти Офіс президента України

"Для нас важливо, щоб українці і іноземні громадяни могли подорожувати по всій країні гарними дорогами, і не тільки дорогами, а й на поїздах та літаках", – зазначив він.

Глава "Укравтодору" Олександр Курбаков розповів, що однією з таких доріг є траса національного значення Н-30 довжиною 120 км, яка проходить по території Запорізької області і з'єднує Василівку з Бердянському. Її мають відкрити в липні.

Повністю ремонтується міжнародна траса М-18, яка виходить у Василівку із Запоріжжя.

Також на липень заплановано початок ремонту дороги в Очаків. "Очаків – наш порт, наш курорт. Це база Військово-морських сил. Вся дорога повністю буде відремонтована в цьому році", – підкреслив Кубрак.

Крім того, триває ремонт доріг до Скадовська в Херсонській області та Затоки в Одеській області.

Тимошенко додав, що ремонт ведеться і в Хмельницькій області. "Траси, які йдуть з Хмельницького в туристичний центр Кам'янець-Подільського та Сатанова, будуть зроблені в цьому році, щоб люди мали можливість подорожувати Україною", – зазначив він.

В рамках проекту "Малого карпатського кільця" дороги ремонтують на території трьох західних областей країни, а також на дорогах Долина – Хуст і Н-13 (Львів - Самбір - Ужгород).

Раніше OBOZREVATEL писав про завершення ремонту дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити – Меденичі.

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