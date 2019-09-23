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23 вересня • оновлено в 10:54
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"Перестати руйнувати": команда Зеленського посилить контроль на дорогах

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні на 54 км траси М-06 у тестовому режимі запрацювали перші два майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту WiM зважування вантажівок у русі.

"Коли ми говоримо про якісні дороги необхідно їх не тільки будувати, але й перестати руйнувати. Іноді для цього необхідний контроль", – написав він у Facebook.

Міністр нагадав, що нещодавно Верховна Рада прийняла два закони, які дозволяють кардинально змінити підхід до габаритно-вагового контролю.

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Зокрема №1047 – запроваджує автоматичний габаритно-ваговий контроль, а №1063 – передбачає спрямування штрафів за недотримання габаритно-вагових норм до Дорожнього фонду.

"Вся шкода дорогам буде повертатися з компенсацією на будівництво доріг… Впровадження WiM вирішує два ключові завдання: збереження автомобільних доріг від руйнування великогабаритним транспортом та зменшення корупційних ризиків", – наголосив Криклій.

За його словами, уряд розраховує, що впродовж наступного року-півтора по Україні буде близько 100 подібних комплексів.

"Запровадити комплекси стало можливим за участі та допомозі Світового банку реконструкції та розвитку, вони і надалі готові продовжувати цю позитивну тенденцію з підтримки", – пише Криклій.

Міністр повідомив, що на перших етапах це буде працювати в предселекційному режимі, але в подальшому більшість інспекторів переведуть до бек-офісу, де не буде контакту з людьми, а фіксація порушень буде здійснюватися автоматично та дистанційно.

"Наступний крок – оснащення основних транспортних коридорів з високою щільністю руху сучасними та високоточними WiM-комплексами. Системи WIM також повинні бути встановлені поряд з усіма основними прикордонними пунктами пропуску та морськими портами", – резюмував Криклій.

В Україні у тестовому режимі запрацювали перші майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту зважування вантажівок у русі

В Україні у тестовому режимі запрацювали перші майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту зважування вантажівок у русі

Facebook Владислав Криклій

В Україні у тестовому режимі запрацювали перші майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту зважування вантажівок у русі

В Україні у тестовому режимі запрацювали перші майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту зважування вантажівок у русі

Facebook Владислав Криклій

В Україні у тестовому режимі запрацювали перші майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту зважування вантажівок у русі

В Україні у тестовому режимі запрацювали перші майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту зважування вантажівок у русі

Facebook Владислав Криклій

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур.

Депутати вирішили підтримати законопроєкт за основу ("за" віддали голоси 323 нардепи), а після й у цілому ("за" проголосувала 331 особа).

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Теми
Дороги в Україні Ремонт доріг
Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
дороги ремонт і будівництво доріг Міністерство інфраструктури
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Слабенький этот Крыклий. Весы надо ставить возле елеваторов и пунктов приема зерна. В пунктах пропуска заграницу не надо,там порядок,там Европа. Тут в Укр.джунглях надо ловить идиотов а то все автобусы перебьют.
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