У Зеленського озвучили багатомільйонні витрати на поїздку до Трампа

Витрати на робочий візит президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати (23-26 вересня) перевищили 7 млн гривень.

По курсу НБУ на 23 вересня сумарно видатки на візит склали близько 7 млн 340 тис. гривень. Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на відповідь Державного управління справами.

Найбільше грошей витратили на забезпечення перельоту: авансовий платіж за авіаперевезення офіційної делегації склав 3 млн 883 тис. гривень.

На відрядження делегації було витрачено майже 2 млн гривень: 73,6 тис. доларів і 119 тис. гривень.

Проживання обійшлося в понад 1,5 млн гривень: добові витрати делегації – 6,4 тис. доларів, а оплата готелю – 56,7 тис. доларів.

Голова держави зупинявся у Нью-Йорку в п'ятизірковому готелі "Park Hyatt". Він знаходиться у двох кварталах від Центрального парку та міської площі Таймс-сквер.

До складу офіційної делегації, крім Зеленського та його дружини, увійшло 22 особи.

Витрати на робочий візит президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати (23-26 вересня) перевищили 7 млн гривень "Українські Новини"

Витрати на робочий візит президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати (23-26 вересня) перевищили 7 млн гривень "Українські Новини"

Витрати на робочий візит президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати (23-26 вересня) перевищили 7 млн гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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