У Зеленського озвучили багатомільйонні витрати на поїздку до Трампа

Витрати на робочий візит президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати (23-26 вересня) перевищили 7 млн гривень.
По курсу НБУ на 23 вересня сумарно видатки на візит склали близько 7 млн 340 тис. гривень. Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на відповідь Державного управління справами.
Найбільше грошей витратили на забезпечення перельоту: авансовий платіж за авіаперевезення офіційної делегації склав 3 млн 883 тис. гривень.
На відрядження делегації було витрачено майже 2 млн гривень: 73,6 тис. доларів і 119 тис. гривень.
Проживання обійшлося в понад 1,5 млн гривень: добові витрати делегації – 6,4 тис. доларів, а оплата готелю – 56,7 тис. доларів.
Голова держави зупинявся у Нью-Йорку в п'ятизірковому готелі "Park Hyatt". Він знаходиться у двох кварталах від Центрального парку та міської площі Таймс-сквер.
До складу офіційної делегації, крім Зеленського та його дружини, увійшло 22 особи.
Витрати на робочий візит президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати (23-26 вересня) перевищили 7 млн гривень
"Українські Новини"
Витрати на робочий візит президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати (23-26 вересня) перевищили 7 млн гривень
"Українські Новини"
Витрати на робочий візит президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати (23-26 вересня) перевищили 7 млн гривень
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером США Дональдом Трампом.
Так, нещодавно у США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Імпічмент Трампа підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.
Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.
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