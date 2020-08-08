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У Зеленського назвали суму, необхідну на відновлення Донбасу

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
4,1 т.
У Зеленського назвали суму, необхідну на відновлення Донбасу

На Донбас потрібно 10 млрд доларів.

Для відновлення окупованої Росією частини Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів (277 млрд грн).

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі "Радіо Свобода".

"Попередня оцінка – це близько 10 мільярдів доларів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольної території. Йдеться про 5-7% нашого ВВП", – сказав він.

Також Устенко вважає, що необхідно створити фонд, зокрема і на гроші донорів, для того щоб відновлювати тимчасово окуповані території після їхньої реінтеграції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна почала розробляти амбітну економічну стратегію для Донбасу. Дорожню карту сподіваються представити уже у вересні.

УкраїнаВійна на ДонбасіДонбасВВПОлег Устенко
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