У Зеленського натякнули, хто з міністрів збереже посаду

Міністр фінансів України Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому уряді.

Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає "Укрінформ". "Очевидно, що бюджет буде затверджувати новий парламент. Міністерство фінансів є, там працюють професійні та фахові люди. Буде передача влади. Можливо, міністр, можливо, заступники працюватимуть", – сказав він.

Також він відповів на питання про можливість подальшої роботи міністром фінансів Маркарової: "Можливо. Вона – професійний міністр. Треба подумати, яке рішення ухвалити".

Водночас він заявив, що у нього немає впевненості, що хтось ще з нинішнього уряду продовжить роботу в складі Кабінету міністрів.

Маркарова може зберегти посаду

За словами Геруса, пропозиції будуть з'являтися після призначення нового прем'єр-міністра, який запропонує кандидатів на керівників міністерств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що прем'єр-міністром має бути професійний економіст, який не має стосунку до політики.

Також лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що перший номер "Голосу" Святослав Вакарчук не стане новим прем'єром.

Водночас у Вакарчука повідомили, що прем'єр-міністром у новому уряді може стати ексзаступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

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