У Зеленського натякнули, хто зі старих міністрів може залишитися в уряді

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус допустив, що міністр фінансів Оксана Маркарова могла б залишитися на своїй посаді в новому складі уряду.
Водночас кандидатури міністрів будуть розглядатися вже після кандидатури нового прем'єра, повідомив Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Ми повинні розуміти, що всі кандидатури міністрів будуть після кандидатури нового прем'єра, його позиція теж буде важлива", – заявив він.
Герус також акцентував увагу на тому, що представник президента в Кабміні не формує склад уряду.
Представник президента допустив, що міністр фінансів могла б залишитися на своїй посаді
Мміністр фінансів Оксана Маркарова
Facebook Оксана Маркарова
Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністром у новому уряді може стати ексзаступник голови Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.
На пост віцепрем'єра пропонується кандидатура голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці.
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