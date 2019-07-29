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У Зеленського натякнули, хто зі старих міністрів може залишитися в уряді

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Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус допустив, що міністр фінансів Оксана Маркарова могла б залишитися на своїй посаді в новому складі уряду.

Водночас кандидатури міністрів будуть розглядатися вже після кандидатури нового прем'єра, повідомив Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми повинні розуміти, що всі кандидатури міністрів будуть після кандидатури нового прем'єра, його позиція теж буде важлива", – заявив він.

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Герус також акцентував увагу на тому, що представник президента в Кабміні не формує склад уряду.

Представник президента допустив, що міністр фінансів могла б залишитися на своїй посаді

Представник президента допустив, що міністр фінансів могла б залишитися на своїй посаді

Мміністр фінансів Оксана Маркарова

Мміністр фінансів Оксана Маркарова

Facebook Оксана Маркарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністром у новому уряді може стати ексзаступник голови Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

На пост віцепрем'єра пропонується кандидатура голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Герус Оксана Маркарова
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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