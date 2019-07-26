У Зеленського дали задню через зарплати вчителів: мережа у гніві

У команді президента України Володимира Зеленського визнали, що зарплат учителів по $4 тис. не буде, чим викликали хвилю насмішок у мережі.

У соцмережі Twitter користувачі обурилися тим фактом, що тепер у команді президента називають реальною цифру $500, тобто трохи більше, ніж зараз отримують багато педагогів.

"Дуже радий за вчителів, які голосували за $4000", "Але буде стільки податків — треба ж колишніх безробітних (депутатів) забезпечити — що залишиться 250$. Але й це поки не точно", "У Білорусі це поп’яццот вже 25 років тягнеться", "Ой... щось пішло не так!!", "Не одразу і десь "високо-високо в горах і не в нашому районі", "А через 10 років", "Але це не точно", — написали в коментарях.

У Зеленського заявили, що зарплат у вчителів в $ 4000. не буде. Сказали, що буде максимум $ 500, але не відразу.

¯ \ _ (ツ) _ / ¯ - Слуга народу (@ZeUkraine) July 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт із питань освіти з президентської команди, кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" (№11 у списку) Сергій Бабак сказав, що попередні заяви про вчительську зарплату в розмірі $4000. поки нездійсненні — а ось $500 "непогано для початку".

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