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У Зеленського дали задню через зарплати вчителів: мережа у гніві

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У команді президента України Володимира Зеленського визнали, що зарплат учителів по $4 тис. не буде, чим викликали хвилю насмішок у мережі.

У соцмережі Twitter користувачі обурилися тим фактом, що тепер у команді президента називають реальною цифру $500, тобто трохи більше, ніж зараз отримують багато педагогів.

"Дуже радий за вчителів, які голосували за $4000", "Але буде стільки податків — треба ж колишніх безробітних (депутатів) забезпечити — що залишиться 250$. Але й це поки не точно", "У Білорусі це поп’яццот вже 25 років тягнеться", "Ой... щось пішло не так!!", "Не одразу і десь "високо-високо в горах і не в нашому районі", "А через 10 років", "Але це не точно", — написали в коментарях.

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У Зеленського дали задню через зарплати вчителів: мережа у гніві
У Зеленського дали задню через зарплати вчителів: мережа у гніві
У Зеленського дали задню через зарплати вчителів: мережа у гніві
У Зеленського дали задню через зарплати вчителів: мережа у гніві
У Зеленського дали задню через зарплати вчителів: мережа у гніві
У Зеленського дали задню через зарплати вчителів: мережа у гніві
У Зеленського дали задню через зарплати вчителів: мережа у гніві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт із питань освіти з президентської команди, кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" (№11 у списку) Сергій Бабак сказав, що попередні заяви про вчительську зарплату в розмірі $4000. поки нездійсненні — а ось $500 "непогано для початку".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
зарплата Україна соцмережі
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
ЗЕлобобики - я с вас угораю... - как вам божья роса?
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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Вишенка Граф
Вишенка Граф
Задолбали вечно ноющие медики и педики Можно подумать,что строители,железнодорожники и др. получают миллионы,а эти, несчастненькие,работают за краюху хлеба. В школе ничему не учат- чтоб хоть что то ребёнок знал нужен репетитор. И поборы задолбали- бесконечные сборы денег на многокиломметровые шторы... И целое лето отдыхают- перетрудились,бедненькие! Ещё медики не воют- сидят в поликлиниках дармоеды,нифига не соображают,только таблетки рекламные впаривают. А у медсестёр вечное чаепитие. Отзыв у меня 2 в 1- накипело!Мало денег- вперёд в Польшу,на сбор фруктов- ягод. Но это вам не членом облака разгонять!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вишенка Граф, И тебе Зекоманда 400 долларов заплатит. Привет виртуальным лохам, голосовавшим за вертуальную реальность. Проголосовали за ПТУшников и комедиантов вот и получите к Новому году шоу долгожданцев (пародию на шоу долгоносиклов). Бубены вы, пустые, как барабаны, вернее зеленые, как член у лягушки (Зеленского лягушонка).
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