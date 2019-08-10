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У Запоріжжі виявили понад тонну небезпечної їжі: що трапилося

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У Запоріжжі Держпродспоживслужба не допустила в обіг понад однієї тони кавунів.

Зокрема, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів виявила, що вміст нітратів у них майже в чотири рази перевищував допустиму норму, йдеться на сайті відомства.

"На агропродовольчих ринках міста Запоріжжя спеціалістами державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи досліджено 656 проб баштанних культур", – наголошується у повідомленні.

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За результатами досліджень виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів.

При дослідженні баштанних культур на вміст нітратів, мінімальний показник становив 3,8мг/кг, максимальний – 352,5мг/кг, що майже в чотири рази вище допустимої норми.

Норма вмісту нітратів у кавунах складає 60 мг/кг, динях – 90 мг/кг.

"При купівлі баштанних на ринках, вимагайте експертний висновок лабораторії, якщо купуєте в крамниці – супутні документи, які підтверджують безпечність цієї продукції. У жодному разі не купуйте кавуни та дині на стихійних ринках", – резюмували представники Держпродспоживслужби.

За результатами досліджень виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів

За результатами досліджень виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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Тема
Якість продуктів в Україні
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Україна
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