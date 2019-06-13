В ''Укрзалізниці'' стався масштабний збій із продажем квитків: що відомо

"Укрзалізниця" попередила своїх клієнтів про можливі короткочасні обмеження доступності системи онлайн-продажу квитків.

"В роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої", – йдеться на сайті державного залізничного оператора України.

Компанія також попросила вибачення у клієнтів за тимчасові незручності.

"Зараз фахівці "Укрзалізниці" вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи", – підсумували представники компанії.

Компанія попросила вибачення у клієнтів за тимчасові незручності

Нагадаємо, що в грудні 2019 року, тисячі українців постраждали через збій онлайн-системи з продажу квитків "Укрзалізниці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через збій у роботі "Укрзалізниці" до кас залізничного вокзалу утворилися величезні черги. Люди були змушені декілька годин стояти, щоб отримати квиток на потяг.

Крім того, багато хто зазначав, що співробітники вокзалу неналежно поводяться й закривають каси, незважаючи на великі черги.

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