ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

У українців відберуть копійки: до чого готуватися вже у жовтні

2.6тЧитати матеріал російською

Вже з 1 жовтня 2019 року в Україні перестануть приймати монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, їх можна буде обміняти в будь-якому банку до 20 вересня 2020-го, або ж в НБУ, Ощадбанку, ПриватБанку і в "Авалі" – до 30 вересня 2022-го.

"Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 і 5-ти, 25 копійок поки залишаться в готівковому обігу. Ними можна буде розплачуватися", – пояснили в НБУ.

Варто зазначити, що витрати на виготовлення 1, 2 і 5 копійок значно перевищують номінальну вартість цих монет. Тільки за їхній рахунок держава зможе заощадити близько 90 млн грн на рік.

Новини
В Україні заборонять частину грошей і введуть нові купюри: що потрібно знати
У українців відберуть копійки: до чого готуватися вже у жовтні

Після поступового виведення частини банкнот і монет, введення нових грошей українці зможуть розраховуватися "копійками" номіналом 10 і 50 коп. Крім того, залишаться залізні 1, 2, 5 і 10 грн. Найбільш "дрібна" купюра, яка переживе реформу – 20 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 25 жовтня 2019 року веде в оборот купюру нового номіналу - 1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Теги
бумажные деньгиНБУУкраїна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
4
Смішно
5
Цікаво
15
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Maxonin Igor
Maxonin Igor
Эмиссия ,инфляция,банкротство,дефолт,и game over .
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какой же идиот заголовки пишет!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel