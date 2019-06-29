У українців відберуть копійки: до чого готуватися вже у жовтні

Вже з 1 жовтня 2019 року в Україні перестануть приймати монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, їх можна буде обміняти в будь-якому банку до 20 вересня 2020-го, або ж в НБУ, Ощадбанку, ПриватБанку і в "Авалі" – до 30 вересня 2022-го.

"Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 і 5-ти, 25 копійок поки залишаться в готівковому обігу. Ними можна буде розплачуватися", – пояснили в НБУ.

Варто зазначити, що витрати на виготовлення 1, 2 і 5 копійок значно перевищують номінальну вартість цих монет. Тільки за їхній рахунок держава зможе заощадити близько 90 млн грн на рік.

Після поступового виведення частини банкнот і монет, введення нових грошей українці зможуть розраховуватися "копійками" номіналом 10 і 50 коп. Крім того, залишаться залізні 1, 2, 5 і 10 грн. Найбільш "дрібна" купюра, яка переживе реформу – 20 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 25 жовтня 2019 року веде в оборот купюру нового номіналу - 1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

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