''В України проблеми'': санкції ЄС проти Росії поставили під загрозу

Вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу ставить під питання подальшу спільну політику ЄС, зокрема щодо Російської Федерації та санкцій проти неї.

Про це у ефірі ObozTV заявив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. За його словами, причина у тому, що з усіх великих європейських держав-важковаговиків саме Великобританія посідала найпослідовнішу позицію і була налаштована найкритичніше щодо Росії.

"У цьому сенсі ті проблеми, які зараз є у Берліні — вони взаємопов'язані. Після виходу Британії з ЄС європейська позиція триматиметься значною мірою на позиції Німеччини", — пояснив Белесков.

Він наголосив, що позиція Німеччини зі свого боку зараз тримається виключно на тому факті, що канцлером є Ангела Меркель.

"Тобто ті проблеми, які зараз є в Ангели Меркель, і водночас Brexit — вони створюють для України проблеми", — підсумував аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку із санкціями, в Росії деякі компанії почали шукати шляхи роботи без використання долара.

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