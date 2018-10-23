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''В України проблеми'': санкції ЄС проти Росії поставили під загрозу

4.5тЧитати матеріал російською

Вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу ставить під питання подальшу спільну політику ЄС, зокрема щодо Російської Федерації та санкцій проти неї.

Про це у ефірі ObozTV заявив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. За його словами, причина у тому, що з усіх великих європейських держав-важковаговиків саме Великобританія посідала найпослідовнішу позицію і була налаштована найкритичніше щодо Росії.

"У цьому сенсі ті проблеми, які зараз є у Берліні — вони взаємопов'язані. Після виходу Британії з ЄС європейська позиція триматиметься значною мірою на позиції Німеччини", — пояснив Белесков.

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Він наголосив, що позиція Німеччини зі свого боку зараз тримається виключно на тому факті, що канцлером є Ангела Меркель.

"Тобто ті проблеми, які зараз є в Ангели Меркель, і водночас Brexit — вони створюють для України проблеми", — підсумував аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку із санкціями, в Росії деякі компанії почали шукати шляхи роботи без використання долара.

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Теми
Російсько-український конфліктСанкції проти РосіїBrexitПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Микола Белесков
Місце
Україна
Об'єкти
санкцииРосіяУкраїнаЄС
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я так понимаю, что проблемы у Украины возникнут, если ЕС отменит антироссийские санкции? То есть сейчас у Украины проблем нет???
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Пигин Макс, а тогда у Европы отпадет необходимость делать вид, что они всячески поддерживают новую Украину. Прежде всего на политическом уровне. Начнут замечать гонения на СМИ, начнут замечать давление на суды и результаты "расследований" резонансных преступлений, заметят сайт Миротворец, начнут замечать факельные шествия. Вот это будет очень больно! А России европейские санкции хоть и доставляют неудобства, зато помогают расчищать рынки для своих производителей.
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