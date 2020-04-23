Цього року курс гривні знеціниться на 25% – Fitch

У 2020 році курс гривні впаде на 25%, тоді як в минулому році гривня зміцнилася на 14%, з початку поточного року курс нацвалюти впав майже вполовину від прогнозу.

Про це йдеться у прогнозі аналітиків рейтингового агентства Fitch Ratings.

Як повідомляється, після зміцнення на 14% до долара у 2019 році, гривня різко знецінилася в середині березня, відображаючи підвищене неприйняття ризику і пов'язаний з панікою попит на іноземну валюту.

Крім того, Національний банк дозволив обмінному курсу скоректуватися, але втрутився, щоб згладити різкі коливання: чисті продажі у березні склали 2,2 млрд доларів. Проте, НБУ повернувся до позиції чистого покупця валюти протягом останніх трьох тижнів, нагадали у Fitch.

Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в березні міжнародне рейтингове агентство Fitch спрогнозувало ослаблення гривні у 2020 році. На гривню вплине ширший дефіцит рахунку поточних операцій і зростання глобальної невизначеності.

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