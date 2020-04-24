У травні в Україні зростуть пенсії: хто та скільки отримає

В Україні, згідно з постановою Кабміну, була проіндексована пенсія, в результаті вже з 1 травня мінімальна виплата для пенсіонерів зросте до 2100 гривень.

Розмір щорічного підвищення пенсій залежить від зростання споживчих цін за минулий рік і відносного зростання середньої заробітної плати упродовж останнього часу. З огляду на ці дані Кабмін встановив на 2020 рік коефіцієнт підвищення виплат пенсіонерам 1,11. Це означає, що середня заробітна плата, яка враховувалася під час виходу на пенсію, для визначення суми виплат збільшиться на 11%.

Вже з 1 травня відбудеться перегляд пенсій для 6,9 мільйона українців. Якщо розмір підвищення не дотягує до 100 грн, встановлюється доплата до цієї суми, яка береться до уваги під час наступних перерахунків пенсій.

Для пенсіонерів, чия пенсія разом з усіма надбавками, грошовою допомогою та іншими доплатами не дотягує до 2100 грн, передбачена доплата до встановленої суми. Надалі ця компенсація буде враховуватися для інших перерахунків пенсій. На неї можуть сподіватися жінки зі страховим стажем понад 30 років і чоловіки – не менш як 35 років.

Підвищення пенсій в травні відбудеться в автоматичному режимі, нові суми надійдуть на банківські рахунки пенсіонерів або будуть доставлені листоношами "Укрпошти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка буде працювати поряд із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам віком 80 і більше років вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

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