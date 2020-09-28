Ціни на золото побили семирічний рекорд: як українцям на цьому заробити

Світові ціни на золото та срібло побили семирічні рекорди через коронакризу. Через це інвестори почали активно вкладати кошти в ці дорогоцінні метали.

Про це сказано в матеріалі "Газети по-українськи". Станом на 28 вересня Національний банк встановив вартість золота – 1672,46 грн/г, срібло коштує – 20,41 грн/г.

Рік тому в цей час грам золота офіційно коштував 1160,20 грн, срібла – 14,30. У 2015 році золото було 788,13 грн/г, срібло – 10,31 грн/г. Сім років тому офіційна вартість золота – 339 грн/г, срібла – 5,59 грн/г.

Голова аналітичного департаменту групи компаній Forex Club Андрій Шевчишин пояснив, що зростанню цін на дорогоцінні метали сприяла сукупність факторів.

"У кризові періоди люди намагаються убезпечити свої активи, вклавши їх у золото. Через збільшення попиту ціна піднімається. Друга причина – відповідь світових центробанків на коронакризу і пандемію. Центральний банк США, Європейський центробанк, банки Японії, Англії почали активно друкувати гроші, щоб стимулювати економічне зростання. Ринки сприймають цей процес як ризик прискорення інфляції", – пояснив експерт.

Шевчишин пояснив, що існує тенденція при якій вартість дорогоцінних металів залежить від валютних коливань.

"Йдеться про дорогоцінні метали, як інструмент захисту від інфляції, та їхню переоцінку, як інструмент, виражений у доларовому еквіваленті. Якщо долар дешевшає, то ціна золота не змінюється. Якщо дорожчає, щоб вирівняти вартість металу, ціна зростає", – додав експерт.

На думку аналітиків, зростання вартості дорогоцінних металів продовжиться і надалі.

"Дорогоцінні метали – біржовий товар, ціни на них щоденно змінюються. З початку року золото подорожчало на 30%. Аналітики топових західних банків прогнозують, що зростання вартості буде продовжуватись. Наскільки довго – залежатиме від швидкості відновлення світової економіки", – пояснив керівник департаменту аналітики "Простобанк Консалтинг" Володимир Паюк.

За словами експерта, якщо після другої хвилі коронавірусу економіки будуть відновлюватись кращими темпами, то золото подешевшає.

Як українці можуть заробити на золоті

Депозити в дорогоцінних металах в Україні пропонують три банки. Ставки – до 3,5% річних при вкладі на 2 роки. Паюк зазначив, що депозити в металах орієнтовані не на процентний дохід, а на подорожчання металу.

"Якщо оформлюєте депозит в золоті, є ризик, що ви залишитеся в мінусі. Тому що це внесок мінімум на 6 місяців. Проценти, які нараховує банк, можуть частково компенсувати зниження ціни металу. Якщо б ви відкрили на початку 2020 року депозит у золоті, то заробили б 30%, на які воно подорожчало. Плюс відсотки, які б нарахував банк по депозиту. Якщо ціна навпаки буде падати, то будете в мінусі", – пояснив Паюк.

Шевчишин порекомендував зберігати золото у злитках.

"Їх легше конвертувати в інший дорогоцінний виріб або зберегти для перепродажу. Але треба врахувати специфіку ринку. По-перше, купівля-продаж золотих злитків - дороге задоволення. По-друге, різниця між купівлею і продажем може сягати 15%", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара у понеділок, 28 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 28,26 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,87 грн (-2 коп.). Аналітики прогнозують і подальше знецінення гривні на цьому тижні.