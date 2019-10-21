У США з'явився мільярдер з Одеси: що про нього відомо

У США завдяки вдалій угоді на ринку телекомунікацій з'явився новий доларовий мільярдер Влад Шмуніс, який народився в Одесі.

Про це повідомляє Forbes. Видання відзначає, що зараз статок бізнесмена оцінюється в $1,3 млрд.

Влад Шмуніс youtube.com

Шмуніс став доларовим мільярдером після того, як компанія RingCentral, генеральним директором якої він є, оголосила, що стане партнером постачальника телекомунікаційного обладнання Avaya на новій хмарній платформі. Угода надасть RingCentral доступ до 100 млн користувачів Avaya.

Після оголошення про угоду, акції RingCentral виросли в ціні на 28% і продовжують зростати. Наразі ринкова капіталізація компанії вже перевищує $14 млрд, пише видання.

Народжений в Одесі бізнесмен разом з батьками іммігрував в США в 1970-их роках. У Каліфорнії Шмуніс закінчив Університет штату Каліфорнія в Сан-Франциско, після чого влаштувався інженером на роботу в один з стартапів Кремнієвої долини.

"Я народився в Одесі, яка раніше була частиною Росії, а тепер є частиною України. Вся моя сім'я іммігрувала. Це було те, що потрібно було робити в ті дні, і нам пощастило вибратися. Ми раді, що це сталося. Я приїхав в нову країну без грошей і без друзів, без знання мови. Я повинен був навчитися постояти за себе. Я дізнався, що можу вижити і зробити це",– розповідав Шмуніс в інтерв'ю профільному порталу Linkedin.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в травні Державна фіскальна служба зафіксувала в Україні більше 5,1 тисячі гривневих мільйонерів і трьох мільярдерів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!