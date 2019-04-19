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У США розповіли про "дивну" позицію Меркель щодо України

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель займає неоднозначну позицію щодо українського питання – вона визнає політичність російського газопроводу "Північний потік-2" , але просуває нереалістичні гарантії Москви для Києва.

"Тут дивна позиція самої Меркель. Вона підтримує санкції, вона розуміє, що Росія веде війну проти України. Її позиція по "Північному потоку-2" стала, скажімо, менш зрозумілою і менш прийнятною. Меркель постійно підтримує цей проект, і це не є добре", – повідомив екс-посол США в Україні Джон Гербст у інтерв'ю "Сегодня".

За його словами, був період, коли Меркель публічно визнала, що російський газопровід – геополітичний проект. Але вже рік канцлер Німеччини просуває нереалістичну ідею, що Росія гарантує якийсь обсяг транзиту газу через Україну навіть після запуску "Північного потоку-2".

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"І Меркель пояснює своїм друзям в Україні, що вона захищає Україну, хоча розуміє, що це "брудна оборудка". Але в останні два місяці вона почала ще сильніше підтримувати "Північний потік-2", ганебно захищаючи під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки", – підкреслив Гербст.

Екс-посол також нагадав, що американський президент Дональд Трамп проти "Північного потоку-2". Крім того, у Європейському Союзі досить велика опозиція до російського проекту, а особиста позиція канцлера Німеччини повністю суперечить тому, як ЄС повинен діяти.

Володимир Путін і Ангела Меркель

Володимир Путін і Ангела Меркель

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

У США розповіли про "дивну" позицію Меркель щодо України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Ангела Меркель
Місце
Україна
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Smith Lera
Smith Lera
Шкода, але можливо буде шрьодер 2.0?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Естественно США против СП-2. Им же надо как то втюхивать в Европу свой "самый дешевый и демократический" сжиженный газ. Экономически конкурировать не получается приходится давить политически!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Какой газ и нефть,нерабы-томосеки? Шестой год война, Батькивщина в опасности,орды москалей штурмуют Сенину стену,патриоты-бандеровцы схроны роют!
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