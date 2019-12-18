У Конгресі США схвалили "пекельні санкції" проти РФ: що загрожує Путіну

У Конгресі США схвалили законопроект, що передбачає введення санкцій проти держборгу Росії, а також банківського та енергетичного секторів країни.

Документ прийняв сенатський комітет у закордонних справах Конгресу, передає "РИА Новости". "За" проголосували 17 сенаторів, "проти" були п'ять.

ВВС пише, що це стало першим рухом так званих пекельних санкцій – одного з найжорсткіших пакетів антиросійських заходів за останні півтора року.

Далі законопроект має розглянути сенат у повному складі. На цьому етапі в нього можуть бути внесені корективи. При успішному голосуванні документ має підтримати палата представників США, після чого він надійде на підпис президенту.

Уточнюється, що демократи і республіканці ще на початку 2019 року внесли в Конгрес проект закону "Про захист американської безпеки від агресії Кремля". Відтоді документ знаходився на розгляді.

У разі прийняття він призведе до нових серйозних санкцій, зокрема обмеження на покупку російського боргу.

Також законопроект пропонує ввести заходи проти російських банків, які звинувачуються в підтримці втручання в американські вибори. Москва при цьому заперечує всі звинувачення.

Ілюстрація. Санкції проти Росії 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Європейська рада продовжила на 6 місяців санкції проти Російської Федерації через війну в Україні.

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