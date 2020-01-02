У "Слузі народу" запропонували подвійну пенсію для жителів ОРДЛО

Пенсіонери, які проживають в ОРДЛО, мають право отримувати як українську пенсію, так і виплати з боку окупаційної влади.

Таку заяву зробила глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція "Слуга народу"), передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не визнаємо окупанта і його дії, ми не визнаємо ті "пенсії" та "документи", ми не визнаємо те, що там відбувається. На технічному рівні ми не будемо з'ясовувати, що людині там платять, а будемо забезпечувати його пенсією, тому що це наш громадянин і у нас з ним, як у держави, є зв'язок", – сказала вона.

Пенсії для жителів ОРДЛО ТСН

За її словами, отримання виплат від Пенсійного фонду РФ в Криму і "пенсійних фондів" угруповань "ЛНР" і "ДНР" не може стати підставою для невиплати пенсій України.

"Це пенсіонери 60-70-80 років, вони не можуть відкрити тут бізнес, вони не можуть платити за оренду житла, не можуть отримати тут підтримку – вони залишилися там. І нехай вони навіть отримують по дві пенсії – хіба це має розірвати зв'язок з нашою державою і зі мною як з політиком? Ні! " – заявила Третьякова.

На її переконання, виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях – це ще один вид санкцій проти РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що платити пенсії на непідконтрольних українському уряду частинах Донецької та Луганської областей будуть тільки після їх деокупації.

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