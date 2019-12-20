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20 грудня • оновлено в 13:31
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Екснардепа Мартиненка звинуватили у відмиванні 3 млн євро в Швейцарії

15.5т
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У Швейцарії колишньому народному депутату Миколі Мартиненку висунули офіційне звинувачення у справі про відмиванні 2,8 млн євро.

Мартиненко фігурує у справі з ще одним неназваним слідством українцем. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора Швейцарії.

Зокрема швейцарська прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка.

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За даними слідства, Мартиненко є частиною злочинної групи, яка завадила конфіскації незаконних активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи засоби, що знаходяться на рахунках у швейцарських банках.

В Офісі генерального прокурора Швейцарії відзначають, що колишній народний депутат організував відкриття цих рахунків у рамках підготовки до відмивання грошей.

Відзначається, що він доручив створити офшорну компанію у Панамі. Директорами компанії були панамські громадяни, але вони відразу ж назначили людину Мартиненка в якості уповноваженого представника.

За дорученням екснардепа, його людина приступила до відкриття банківських рахунків у Швейцарії від імені офшорної компанії.

Слідство повідомляє, що ці активи були виручені за рахунок злочинів, скоєних в Україні та Чехії. Зокрема, комісійні платежі були незаконно вироблені SKODA JS, чеським постачальником компонентів для атомних електростанцій.

В Офісі генерального прокурора додали, що Skoda JS виплатила комісію за банківські рахунки, раніше відкриті в Швейцарії офшорною компанією Мартиненка, в обмін на укладення контрактів на поставку комплектуючих для державного оператора атомних електростанцій в Україні НАЕК "Енергоатом".

Колишній народний депутат фігурує у справі з ще одним неназваним слідством українцем

Колишній народний депутат фігурує у справі з ще одним неназваним слідством українцем

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Микола Мартиненко Сергій Лещенко
Місце
Україна
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