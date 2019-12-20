Екснардепа Мартиненка звинуватили у відмиванні 3 млн євро в Швейцарії

У Швейцарії колишньому народному депутату Миколі Мартиненку висунули офіційне звинувачення у справі про відмиванні 2,8 млн євро.
Мартиненко фігурує у справі з ще одним неназваним слідством українцем. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора Швейцарії.
Зокрема швейцарська прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка.
За даними слідства, Мартиненко є частиною злочинної групи, яка завадила конфіскації незаконних активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи засоби, що знаходяться на рахунках у швейцарських банках.
В Офісі генерального прокурора Швейцарії відзначають, що колишній народний депутат організував відкриття цих рахунків у рамках підготовки до відмивання грошей.
Відзначається, що він доручив створити офшорну компанію у Панамі. Директорами компанії були панамські громадяни, але вони відразу ж назначили людину Мартиненка в якості уповноваженого представника.
За дорученням екснардепа, його людина приступила до відкриття банківських рахунків у Швейцарії від імені офшорної компанії.
Слідство повідомляє, що ці активи були виручені за рахунок злочинів, скоєних в Україні та Чехії. Зокрема, комісійні платежі були незаконно вироблені SKODA JS, чеським постачальником компонентів для атомних електростанцій.
В Офісі генерального прокурора додали, що Skoda JS виплатила комісію за банківські рахунки, раніше відкриті в Швейцарії офшорною компанією Мартиненка, в обмін на укладення контрактів на поставку комплектуючих для державного оператора атомних електростанцій в Україні НАЕК "Енергоатом".
Колишній народний депутат фігурує у справі з ще одним неназваним слідством українцем
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Детективи НАБУ вручили повістку Мартиненку про виклик на допит. До цього Центр протидії корупції повідомив, що екс-нардеп відмовився брати повістку й кинув її на підлогу.
Сторона звинувачення зажадала від суду взяти Мартиненка під варту або під заставу 300 млн гривень. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляв, що екс-нардепу загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі. Він також розповів, що докази у справі екс-нардепа збиралися більше року.
Пізніше стало відомо, що Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів одразу декількох європейських країн. Один із епізодів стосується Швейцарії. Зокрема передбачається, що контрольована Мартиненком компанія отримувала "відкати" за сприяння чеській компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.
Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів Мартиненка про визнання неприпустимими доказів, отриманих від Швейцарії на USB флеш-накопичувачі.
У Шевченківському суді Києва також оприлюднили документи, оприлюднили документи, які свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.
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