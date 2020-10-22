У Росії вважають біткоїн загрозою
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін назвав криптовалюту і стейблкоїни загрозою для стабільності чинної фінансової системи.
Про це пише Росбалт. На його думку, великі цифрові гіганти, які створюють цифрові платформи, чинять негативний вплив на фінансове регулювання в країнах.
"Криптовалюта і всі похідні цифрові фінансові активи, якими активно користується молоде покоління, створюють загрозу як центральним резервним системам, центральним банкам, так і фінансовим інститутам", – заявив Мішустін.
Російський прем'єр заявив, що РФ сама повинна стати цифровою платформою, щоб витримати конкуренцію з IT-гігантами.
"Цифровізація – це фактор, який у XXI столітті впливає на всі країни і без якого неможливо далі розвиватися", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона й далі падатиме до 7000 доларів.
Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна сягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на +1983% до першого кварталу 2023 року.
Колишній керівник хедж-фонду інвестбанку Goldman Sachs Рауль Пел передбачив, що курс біткоїна може злетіти з 11,3 тис. до мільйона доларів.