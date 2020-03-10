Президент Росії Володимир Путін на тлі обвалу цін на нафту й падіння рубля заявив, що економіка РФ буде зміцнюватися.

Про це він сказав під час виступу в Держдумі, де у вівторок, 10 березня, тривають дискусії про правки до Конституції.

"Ми бачимо, наскільки складно складається ситуація у світовій політиці – у сфері безпеки, в глобальній економіці, тут ще й коронавірус до нас прилетів, і ціни нафту танцюють і стрибають, а разом із ними курс валюти й біржі. Але впевнений абсолютно, ми цей період пройдемо достойно. Економіка буде зміцнюватися", – сказав Путін.

Путін відреагував на обвал рубля

Також Путін виступив проти продовження своїх повноважень на посту глави держави, але підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися.

На його рішення ринки в Росії одразу відреагували зростанням.

Нагадаємо, у Росії у вівторок, 10 березня, на момент відкриття валютних торгів обвалився курс рубля. Це трапилося на тлі рекордного з 1991 року падіння цін на нафту.

Також ринок акцій РФ різко пішов униз вслід за обваленими напередодні світовими майданчиками. Як відомо, причиною такого падіння стало рішення Саудівської Аравії почати цінову війну на нафтовому ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти. "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржу в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

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