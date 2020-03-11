Головна Новини
11 березня • оновлено в 04:57
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Росії рухнув рубль: економісти пояснили, як вижити в такій ситуації

1.2т
Читати матеріал російською

Рубль обвалився слідом за падінням цін на нафту, яке виявилося найсильнішим з 1991 року. Однак у зв'язку з цією ситуацією російські економісти не радять купувати долар у найближчі дні.

"Момент, коли ціна була вигідною, все одно вже упущений. Краще почекати, поки все трохи заспокоїться, і купити, коли долар коштуватиме близько 70 рублів. Тим більше що у багатьох рублеві заощадження лежать на вкладах, і санкції за їх дострокове вилучення перекриють курсові вигоди", – повідомив глава асоціації ACI Russia Сергій Романчук у коментарі The Bell.

Він радить не піддаватися паніці і не витрачати все рублі або долари.

"Якщо у вас є 500 тисяч рублів і це майже весь ваш дохід, а не заощадження, просто не треба чіпати ці гроші. Якщо ви збиралися не витрачати їх, а збирати, можна купувати валюту. Але поступово, наприклад, щотижня", – заявив Романчук.

Економіст зазначив, що якщо гроші знадобляться нескоро, то можна купити ОФЗ з погашенням через три роки.

"Найпростіша порада – відкрити банківський вклад з можливістю переоформлення або дострокового зняття депозиту зі ставкою вище. Якщо у вас зворотна ситуація – є тисяча доларів, то можна купити імпортні товари, які ви в будь-якому випадку планували купувати. Збиралися купити умовний iPhone – краще зробити це прямо зараз, потім буде набагато дорожче", – резюмувала незалежний фінансовий радник Наталія Смирнова.

Момент скуповувати долари вже упущений

Момент скуповувати долари вже упущений

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії занепад через обвал світових цін на нафту і падіння рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.

  • Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль надалі слабшатиме. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити за умовних 43 доларів за барель, і за такої ціни 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок певний час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше, ніж у квітні. Тому курс може полетіти вище", – наголосив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Падіння рубля в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Теми
Падіння рубля в Росії Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги