У Росії рухнув рубль: економісти пояснили, як вижити в такій ситуації

Рубль обвалився слідом за падінням цін на нафту, яке виявилося найсильнішим з 1991 року. Однак у зв'язку з цією ситуацією російські економісти не радять купувати долар у найближчі дні.
"Момент, коли ціна була вигідною, все одно вже упущений. Краще почекати, поки все трохи заспокоїться, і купити, коли долар коштуватиме близько 70 рублів. Тим більше що у багатьох рублеві заощадження лежать на вкладах, і санкції за їх дострокове вилучення перекриють курсові вигоди", – повідомив глава асоціації ACI Russia Сергій Романчук у коментарі The Bell.
Він радить не піддаватися паніці і не витрачати все рублі або долари.
"Якщо у вас є 500 тисяч рублів і це майже весь ваш дохід, а не заощадження, просто не треба чіпати ці гроші. Якщо ви збиралися не витрачати їх, а збирати, можна купувати валюту. Але поступово, наприклад, щотижня", – заявив Романчук.
Економіст зазначив, що якщо гроші знадобляться нескоро, то можна купити ОФЗ з погашенням через три роки.
"Найпростіша порада – відкрити банківський вклад з можливістю переоформлення або дострокового зняття депозиту зі ставкою вище. Якщо у вас зворотна ситуація – є тисяча доларів, то можна купити імпортні товари, які ви в будь-якому випадку планували купувати. Збиралися купити умовний iPhone – краще зробити це прямо зараз, потім буде набагато дорожче", – резюмувала незалежний фінансовий радник Наталія Смирнова.
Момент скуповувати долари вже упущений
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії занепад через обвал світових цін на нафту і падіння рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль надалі слабшатиме. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити за умовних 43 доларів за барель, і за такої ціни 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок певний час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше, ніж у квітні. Тому курс може полетіти вище", – наголосив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов.
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