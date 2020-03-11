У Росії рухнув рубль: економісти пояснили, як вижити в такій ситуації

Рубль обвалився слідом за падінням цін на нафту, яке виявилося найсильнішим з 1991 року. Однак у зв'язку з цією ситуацією російські економісти не радять купувати долар у найближчі дні.

"Момент, коли ціна була вигідною, все одно вже упущений. Краще почекати, поки все трохи заспокоїться, і купити, коли долар коштуватиме близько 70 рублів. Тим більше що у багатьох рублеві заощадження лежать на вкладах, і санкції за їх дострокове вилучення перекриють курсові вигоди", – повідомив глава асоціації ACI Russia Сергій Романчук у коментарі The Bell.

Він радить не піддаватися паніці і не витрачати все рублі або долари.

"Якщо у вас є 500 тисяч рублів і це майже весь ваш дохід, а не заощадження, просто не треба чіпати ці гроші. Якщо ви збиралися не витрачати їх, а збирати, можна купувати валюту. Але поступово, наприклад, щотижня", – заявив Романчук.

Економіст зазначив, що якщо гроші знадобляться нескоро, то можна купити ОФЗ з погашенням через три роки.

"Найпростіша порада – відкрити банківський вклад з можливістю переоформлення або дострокового зняття депозиту зі ставкою вище. Якщо у вас зворотна ситуація – є тисяча доларів, то можна купити імпортні товари, які ви в будь-якому випадку планували купувати. Збиралися купити умовний iPhone – краще зробити це прямо зараз, потім буде набагато дорожче", – резюмувала незалежний фінансовий радник Наталія Смирнова.

Момент скуповувати долари вже упущений

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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