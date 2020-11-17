У Росії понадіялись, що 'Північний потік-2' виживе за будь-якого президента США

У Росії вважають, що газопровід в обхід України "Північний потік-2 " буде добудований при будь-якому президенті США.

Таку думку висловив заступник гендиректора з газових проблем Фонду національної енергетичної безпеки Росії Олексій Гривач, передає BaltNews. Так він відповів на питання про те, чи зміниться ставлення США до газопроводу після перемоги Джо Байдена на виборах президента.

"Можливо, США доведеться вжити заходів для збереження обличчя. Газопровід все одно буде побудований і введений в експлуатацію, тому ми відступаємо заради наших трансатлантичних партнерів, з яких ми отримаємо компенсацію в іншій формі. Але перед цим цілком можливе посилення санкцій, які вже знаходяться в конгресі, якщо, звичайно, транзит влади відбудеться і пройде гладко", – зазначив Гривач.

Раніше колишній сенатор від американського штату Вірджинія Річард Блек помітив, що Байден можливо змінить офіційну позицію США щодо російського проєкту. На його думку, демократ все ж може запропонувати зняти санкції проти газопроводу в обмін на будь-які вигоди для США.

Також російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що обрання Байдена президентом США призведе до суттєвих поблажок щодо "Північного потоку-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL: