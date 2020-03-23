Головна Новини
23 березня • оновлено в 16:44
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Росії пішли на безпрецедентні заходи з порятунку рубля: спалили $500 млн

5.4т
Читати матеріал російською

Банк Росії для підтримки курсу рубля змушений був "спалити" близько 500 млн доларів - продати їх з резервів.

Про це написав у понеділок, 23 березня, у Twitter користувач Проф. Преображенський.

"C 10 по 19 березня Центробанк спалив майже $500 млн для підтримки рубля. Саме спалив, вони кинуті в топку без будь-якої користі. І темпи зростають: 19 березня тільки за один день пішло майже 180 млн. При такій швидкості за рік спалять 50 млрд. доларів резервів", - написав він.

Цей пост викликав спекотне обговорення монетарної політики Росії у соціальній мережі. Зокрема, багато користувачів скептично відреагували на це. Так, legio victrix коротко, але ємко прокоментував: "Згорів сарай, гори і хата".

"Згорів сарай, гори і хата": росіяни обурені методами Кремля з "порятунку" рубля

Червоний Терор в свою чергу підкреслив, що бакси були кинуті "не в топку, а кому треба". За його словами, ними вже скористалися "потрібні люди".

"Згорів сарай, гори і хата": росіяни обурені методами Кремля з "порятунку" рубля

Користувач Niggerguy, в свою чергу підкреслив, що у 2009 році центробанк спалив 250 мільярдів доларів або половину Стабфонду на підтримку рубля. "Рік американські сланцевікі не протримаються, мені, здається, позбутися 50 мільярдів варто, заради того щоб поховати цілу сланцеву індустрію США".

"Згорів сарай, гори і хата": росіяни обурені методами Кремля з "порятунку" рубля

А ось Пан Отаман Граціан Таврійський впевнений, що за всі провали політики Кремля розплачуватимуться росіяни.

"Згорів сарай, гори і хата": росіяни обурені методами Кремля з "порятунку" рубля

Користувач peaceforfees підкреслив, що у російської влади "немає ніяких 50 млрд. резервів. Сьогоднішній раптовий секвестр тому підтвердження".

"Згорів сарай, гори і хата": росіяни обурені методами Кремля з "порятунку" рубля

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок тижня курс рубля в Росії почав з обвалу – в понеділок, 23 березня, російська валюта подешевшала до 81,08 руб ./$. Для порівняння – в кінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб ./$.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Падіння рубля в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Падіння рубля в Росії
Місце
Росія
Тег
рубль
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
10
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вербицкий Веч
Вербицкий Веч
России-то есть что сжигать,а во что сжигать вам?кизяки,которых нет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Російській імперії зараз важко - ціна на нафту дуже впала, притоку доларів немає. Рубль не є вільно конвертованою валютою, тобто міжнародні розрахунки ним не здійснюються.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гоша Злой
Гоша Злой
понты - наши с легкостью сожгли лярд за неделю и готовы сжечь еще))) учитесь, москалики)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вербицкий Веч
Вербицкий Веч
Гоша Злой, да,и недополучили за январь два лярда прибыли
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги