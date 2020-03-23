У Росії пішли на безпрецедентні заходи з порятунку рубля: спалили $500 млн

Банк Росії для підтримки курсу рубля змушений був "спалити" близько 500 млн доларів - продати їх з резервів.

Про це написав у понеділок, 23 березня, у Twitter користувач Проф. Преображенський.

"C 10 по 19 березня Центробанк спалив майже $500 млн для підтримки рубля. Саме спалив, вони кинуті в топку без будь-якої користі. І темпи зростають: 19 березня тільки за один день пішло майже 180 млн. При такій швидкості за рік спалять 50 млрд. доларів резервів", - написав він.

Цей пост викликав спекотне обговорення монетарної політики Росії у соціальній мережі. Зокрема, багато користувачів скептично відреагували на це. Так, legio victrix коротко, але ємко прокоментував: "Згорів сарай, гори і хата".

Червоний Терор в свою чергу підкреслив, що бакси були кинуті "не в топку, а кому треба". За його словами, ними вже скористалися "потрібні люди".

Користувач Niggerguy, в свою чергу підкреслив, що у 2009 році центробанк спалив 250 мільярдів доларів або половину Стабфонду на підтримку рубля. "Рік американські сланцевікі не протримаються, мені, здається, позбутися 50 мільярдів варто, заради того щоб поховати цілу сланцеву індустрію США".

А ось Пан Отаман Граціан Таврійський впевнений, що за всі провали політики Кремля розплачуватимуться росіяни.

Користувач peaceforfees підкреслив, що у російської влади "немає ніяких 50 млрд. резервів. Сьогоднішній раптовий секвестр тому підтвердження".

C 10 по 19 березня Центробанк спалив майже 500 млн. Доларів для підтримки рубля.

Саме спалив, вони кинуті в топку без будь-якої користі.

І темпи зростають: 19 марта тільки за один день було пішло майже 180 млн.

При такій швидкості за рік спалять 50 млрд. Доларів резервів. - Проф. Преображенський (@prof_preobr) March 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок тижня курс рубля в Росії почав з обвалу – в понеділок, 23 березня, російська валюта подешевшала до 81,08 руб ./$. Для порівняння – в кінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб ./$.

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