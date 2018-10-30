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У РФ підскочили ціни на бензин: у Путіна встигли відхреститися

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У Росії з вересня ціни на бензин продовжили зростання і склали 8,9% з початку 2018 року. У Кремлі рекомендують звертатися по роз'яснення до уряду.

Як пишуть РИА Новости, темою зростання цін на паливо активно займаються у Кабінеті міністрів. "Вживаються дуже активні, енергійні заходи", — зазначив прес-секретар президента Дмитро Пєсков і додав, що Кремль у курсі ситуації на ринку бензину.

Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв 29 жовтня повідомив, що в разі подальшого зростання цін на бензин РФ може ввести заборонні мита на експорт нафти і нафтопродуктів. Міненергетики РФ зобов'язали підготувати угоду, що обмежує зростання цін на внутрішньому ринку.

Імовірність введення таких мит висока, і це може статися вже на наступному тижні, вважає віце-прем'єр РФ Дмитро Козак. Він запропонував нафтовикам "виявити альтруїзм" і продавати нафтопродукти компаніям, які їм не належать, за тими самими цінами, що й своїм "дочкам". Нафтові компанії нібито "таку пропозицію схвалили".

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Російський уряд також розглядає перспективу ліцензування експорту палива. Подібні ліцензії видаватимуться тим, хто поставить на внутрішній ринок певну частину нафтопродуктів.

Зі свого боку перший віце-прем'єр, міністр фінансів Антон Силуанов і міністр енергетики Олександр Новак обіцяють, що зростання цін на бензин у 2019 році залишиться в межах інфляції. РФ на початку наступного року має намір завершити податковий маневр у нафтовій галузі, щоб стримати внутрішні ціни на бензин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії навесні 2018 року бензин АІ-98 подорожчав на 8%, а дизельне паливо — на 14%. Знизити акцизи на бензин і дизпаливо вирішив російський уряд і домовився з найбільшими нафтовими компаніями про фіксування ціни на рівні 30 травня.

Однак російські нафтові компанії через заморозку цін недоотримали близько 150 млрд рублів, тому попереджають про подальше можливе зростання цін на бензин на 4-5 руб./л.

Місце
Росія
Об'єкти
РосіяРоснефть
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
4 года идет война! смерть росийским выплядкам! смерть окупантам
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
В Русии бензин аи-95 весной стоил 0.45- 0.47 евро за литр. Сейчас 0.53- 0.57. Если подорожает на 8% ,будет 0. 61 евро за литр. Нав Украине сейчас 1 литр стоит 1.2 евро за литр
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Галкина Елена
Галкина Елена
В статье скромно умалчивается СТОИМОСТЬ бензина в России и Украине. Можно ещё сравнить стоимость газа и пенсии. И - тогда уже - позлорадствовать. Россиянам...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Галкина Елена, курица за деньги свободу не купишь! кому нужен дешевый бензин чемодан вокзал расея лилать жопу путину и кадырову ! ну блять кто готов???????
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