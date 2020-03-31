У РФ дали невтішний прогноз по ринку нафти при сьогоднішніх цінах

У Росії розраховують, що нафта незабаром подорожчає і назвали ціну у $25 за барель згубною для виробників.

Про це розповів у вівторок, 31 березня, експерт Фінансового університету при уряді РФ Ігор Юшков, передають "Ізвестия".

На думку Юшкова, у другому кварталі, ймовірно, ціни на нафту залишаться низькими, але друге півріччя 2020 року стане періодом відновлення.

"Висока ймовірність, що з ринку підуть насамперед сланцеві проекти і тим самим скоротять перевиробництво на світовому ринку і ціна почне відновлюватися. Одночасно зі скороченням видобутку в США буде відновлюватися попит у Китаї, а через півтора-два місяці і Європа може скоротити заходи карантину і почати більше споживати нафти", - сказав експерт.

Уже зараз проекти, які можуть швидко реагувати на зміну ситуації на ринку, починають згортати виробництво, зазначив фахівець. За його словами, буде скорочуватися видобуток на сланцевих проектах у США і бітумінозних пісках Канади.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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