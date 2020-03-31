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31 березня • оновлено в 12:18
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У РФ дали невтішний прогноз по ринку нафти при сьогоднішніх цінах

2.2т
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У Росії розраховують, що нафта незабаром подорожчає і назвали ціну у $25 за барель згубною для виробників.

Про це розповів у вівторок, 31 березня, експерт Фінансового університету при уряді РФ Ігор Юшков, передають "Ізвестия".

На думку Юшкова, у другому кварталі, ймовірно, ціни на нафту залишаться низькими, але друге півріччя 2020 року стане періодом відновлення.

У РФ дали невтішний прогноз по ринку нафти при сьогоднішніх цінах

"Висока ймовірність, що з ринку підуть насамперед сланцеві проекти і тим самим скоротять перевиробництво на світовому ринку і ціна почне відновлюватися. Одночасно зі скороченням видобутку в США буде відновлюватися попит у Китаї, а через півтора-два місяці і Європа може скоротити заходи карантину і почати більше споживати нафти", - сказав експерт.

Уже зараз проекти, які можуть швидко реагувати на зміну ситуації на ринку, починають згортати виробництво, зазначив фахівець. За його словами, буде скорочуватися видобуток на сланцевих проектах у США і бітумінозних пісках Канади.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
нафта
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
А мне как жить, ребята? Я простой рабочий. У меня из накоплений только камни в почках. Совсем немного мяса на поверхности костей. Могу я не дождаться хороших новостей! Но это же неправильно, что нефть сос.али вы. А все идет к тому, чтобы теперь сос.али мы. Воруйте на здоровье, мне в принципе нас.рать. Но почему при этом я должен уми.рать? Я очень рад конечно, что у вас подорожает нефть. А че б.л.я, если нет? Че будет если нет? Я очень рад ребята, что вот-вот подорожает нефть. А че б.л.я если нет? Сос.ать желанья нет! ( А у Кристины есть-)
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Всея Руси Князь, Переходи на морепродукты .На морскую соль, например.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Идеи фикс лаптеногих -крах Америки и мы всех пАбидим ))))
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кацапы мрази
кацапы мрази
Они все надеются выдавить США из рынка нефти. Мечтатели.
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