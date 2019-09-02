У Раду внесли один із важливих законопроектів Зеленського: що відомо

У Верховну Раду внесли законопроект №1208 про Бюро фінансових розслідувань.

Його зареєстрував голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Водночас текст документа на сайті Ради поки не опублікований.

Бюро фінансових розслідувань повинно буде займатися злочинами, вчиненими в господарській діяльності, які завдають шкоди публічному інтересу в сфері фінансів. Раніше його планували назвати Службою фінансових розслідувань, зараз же фігурує інша назва. Цей орган не можуть створити вже три роки поспіль.

Зараз у законопроекті БФР фігурує в статусі центрального органу виконавчої влади. Він реалізує державну політику з питань запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері господарської діяльності, які прямо або опосередковано завдають шкоди публічному інтересу в сфері фінансів.

Діяльність органу буде направлена і координуватиметься Кабміном через міністра фінансів. У своїй діяльності вони будуть керуватися типовими принципами взаємодії з іншими органами публічної влади, а також отримають доступ до більшості державних баз даних і реєстрів, що прямо закріплюється в законопроекті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гетманцев заявив, що в Україні можуть ввести посімейне декларування доходів, яке повинно бути вигіднішим, ніж поточна система оподаткування.

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